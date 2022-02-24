Лукашенко опроверг участие белорусских военных в спецоперации в Донбассе
Белорусские войска не принимают никакого участия в специальной военной операции России в Донбассе, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на оперативном совещании с военными.
Ранее погранслужба Украины сообщила, что около 05:00 граница Украины на участке с Россией и Белоруссией была атакована российскими военными при поддержке белорусов. Они используют артиллерию, тяжелую технику и огнестрельное оружие.
«Наши войска никакого участия не принимают в этой операции», — заявил Лукашенко (цитата по «БелТА»).
Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении в Донбассе специальной военной операции. Затем CNN и «Интерфакс» сообщили о взрывах рядом с крупнейшими украинскими городами. В Минобороны России заявили, что не наносят ударов по городам Украины. Министерство сообщило, что подавило средства противовоздушной обороны страны, инфраструктура авиационных баз ВСУ выведена из строя. Также в министерстве отметили, что военные ВСУ бросают оружие и массово покидают свои позиции.