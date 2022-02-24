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Лукашенко предложил провести российско-украинские переговоры в Минске

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил провести российско-украинские переговоры в Минске, сообщила Белта.

«Мы славяне, три славянских народа. Давайте сядем и решим свою судьбу на будущее, навсегда», — заявил Лукашенко.

По его словам, президент России Владимир Путин действительно не собирается оккупировать Украину. «Зачем, кому надо эта головная боль», — подчеркнул Лукашенко. Он назвал такое положение основой для переговоров и предложил выработать повестку и решения.

Лукашенко отметил, что Россия сядет за стол переговоров с Украиной только после согласования вопросов гарантий безопасности. «Чтобы не допустить этого (кровопролития в Украине. — Прим. БЕЛТА) и остановить эскалацию, нужно сесть за стол переговоров, но никогда Россия не сядет с ними за стол переговоров, если предварительно не согласовать вопросы, которые будут обсуждаться. Их Россия прописала для НАТО, и для Америки, и для Украины в том числе», — напомнил он.

Президент рассказал, что Россия потребовала невступления Украины в НАТО и прекращения силовых действий в Донбассе. По его мнению, должны быть подготовлены проекты конкретных решений, которые могут быть более строгими по отношению к Украине.

Утром 24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе. По словам Путина, о помощи страну попросили самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), суверенитет которых Россия признала 21 февраля. По словам главы государства, Россия не собирается оккупировать Украину, однако будет стремиться «к демилитаризации и денацификации» этой страны. Президент Украины объявил, что страна разрывает дипломатические отношения с Россией на фоне военной операции.

Ранее по теме: Украина разорвала дипломатические отношения с Россией

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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