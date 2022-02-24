Лукашенко предложил провести российско-украинские переговоры в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил провести российско-украинские переговоры в Минске, сообщила Белта.
«Мы славяне, три славянских народа. Давайте сядем и решим свою судьбу на будущее, навсегда», — заявил Лукашенко.
По его словам, президент России Владимир Путин действительно не собирается оккупировать Украину. «Зачем, кому надо эта головная боль», — подчеркнул Лукашенко. Он назвал такое положение основой для переговоров и предложил выработать повестку и решения.
Лукашенко отметил, что Россия сядет за стол переговоров с Украиной только после согласования вопросов гарантий безопасности. «Чтобы не допустить этого (кровопролития в Украине. — Прим. БЕЛТА) и остановить эскалацию, нужно сесть за стол переговоров, но никогда Россия не сядет с ними за стол переговоров, если предварительно не согласовать вопросы, которые будут обсуждаться. Их Россия прописала для НАТО, и для Америки, и для Украины в том числе», — напомнил он.
Президент рассказал, что Россия потребовала невступления Украины в НАТО и прекращения силовых действий в Донбассе. По его мнению, должны быть подготовлены проекты конкретных решений, которые могут быть более строгими по отношению к Украине.
Утром 24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе. По словам Путина, о помощи страну попросили самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), суверенитет которых Россия признала 21 февраля. По словам главы государства, Россия не собирается оккупировать Украину, однако будет стремиться «к демилитаризации и денацификации» этой страны. Президент Украины объявил, что страна разрывает дипломатические отношения с Россией на фоне военной операции.