Лукашенко предложил провести российско-украинские переговоры в Минске

Лукашенко отметил, что Россия сядет за стол переговоров с Украиной только после согласования вопросов гарантий безопасности. «Чтобы не допустить этого (кровопролития в Украине. — Прим. БЕЛТА) и остановить эскалацию, нужно сесть за стол переговоров, но никогда Россия не сядет с ними за стол переговоров, если предварительно не согласовать вопросы, которые будут обсуждаться. Их Россия прописала для НАТО, и для Америки, и для Украины в том числе», — напомнил он.