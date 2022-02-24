Украина разорвала дипломатические отношения с Россией

«Мы разорвали дипотношения с Россией. Украина защищается и не отдаст свободу, что бы там ни думали в Москве. Россия подло, самоубийственно напала на нашу страну, как это сделала Германия во Второй мировой», — цитирует главу государства газета «Страна». Зеленский подчеркнул, что «российское государство стоит на пути зла». По его мнению, многое сейчас зависит от граждан России. Политик заявил, что тем, «кто не утратил совесть» «пора выходить на протесты против войны с Украиной».