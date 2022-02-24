Украина разорвала дипломатические отношения с Россией
Украина разрывает дипломатические отношения с Россией на фоне военной операции, которую та начала в Донбассе. Об этом объявил президент республики Владимир Зеленский.
«Мы разорвали дипотношения с Россией. Украина защищается и не отдаст свободу, что бы там ни думали в Москве. Россия подло, самоубийственно напала на нашу страну, как это сделала Германия во Второй мировой», — цитирует главу государства газета «Страна». Зеленский подчеркнул, что «российское государство стоит на пути зла». По его мнению, многое сейчас зависит от граждан России. Политик заявил, что тем, «кто не утратил совесть» «пора выходить на протесты против войны с Украиной».
Инициатива о разрыве дипломатических отношений была озвучена в Киеве 22 февраля после того, как накануне Россия признала независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В тот же день Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко внес на рассмотрение парламента страны соответствующий проект постановления. Он заявил, что своими действия Москва сама разорвала дипломатические отношения с Киевом. Зеленский тогда сказал, что рассмотрит данный вопрос.
22 февраля Министерство иностранных дел России сообщило, что дипломатов и сотрудников посольства и генеральных консульств страны эвакуируют из Украины. Согласно заявлению ведомства, решение обусловлено неоднократными нападениями на киевское посольство, генконсульства в Одессе, Львове и Харькове, а также провокациями против Российского центра науки и культуры в украинской столице.
Вдобавок министерство обвинило Киев в проведении политики «русофобии». Там отметили, что на Украине «укрепляются авторитарные формы правления» и страна на протяжении нескольких лет «все глубже погружалась в хаос». Эвакуация дипломатов началась вчера.