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Политика

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией

Ведомости

Украина разрывает дипломатические отношения с Россией на фоне военной операции, которую та начала в Донбассе. Об этом объявил президент республики Владимир Зеленский.

«Мы разорвали дипотношения с Россией. Украина защищается и не отдаст свободу, что бы там ни думали в Москве. Россия подло, самоубийственно напала на нашу страну, как это сделала Германия во Второй мировой», — цитирует главу государства газета «Страна». Зеленский подчеркнул, что «российское государство стоит на пути зла». По его мнению, многое сейчас зависит от граждан России. Политик заявил, что тем, «кто не утратил совесть» «пора выходить на протесты против войны с Украиной».

Инициатива о разрыве дипломатических отношений была озвучена в Киеве 22 февраля после того, как накануне Россия признала независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В тот же день Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко внес на рассмотрение парламента страны соответствующий проект постановления. Он заявил, что своими действия Москва сама разорвала дипломатические отношения с Киевом. Зеленский тогда сказал, что рассмотрит данный вопрос.

22 февраля Министерство иностранных дел России сообщило, что дипломатов и сотрудников посольства и генеральных консульств страны эвакуируют из Украины. Согласно заявлению ведомства, решение обусловлено неоднократными нападениями на киевское посольство, генконсульства в Одессе, Львове и Харькове, а также провокациями против Российского центра науки и культуры в украинской столице.

Вдобавок министерство обвинило Киев в проведении политики «русофобии». Там отметили, что на Украине «укрепляются авторитарные формы правления» и страна на протяжении нескольких лет «все глубже погружалась в хаос». Эвакуация дипломатов началась вчера.

Ранее по теме: Диппредставительства России на Украине приступили к эвакуации персонала

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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