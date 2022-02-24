ДНР приостановила эвакуацию населения
Власти Донецкой народной республики временно приостановили эвакуацию жителей, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 1».
«Эвакуация пока приостанавливается. Мы сейчас сосредотачиваемся на населенных пунктах на линии разграничения. Занимаемся жизнеобеспечением», — заявил Пушилин (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, в результате обстрелов ВСУ есть раненные и погибшие среди военных и мирного населения.
Эвакуация населения из ДНР и ЛНР началась 18 февраля. Беженцы прибывают в Россию через Ростовскую область, а затем поездами отправляются в другие регионы страны. Ростовской области выделили 5 млрд руб. на единовременные выплаты эвакуированным людям по 10 000 руб. Источники ТАСС и «Интерфакса» сообщили, что в Россию приехали более 105 000 беженцев с Донбасса.
Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении в Донбассе специальной военной операции. Затем CNN и «Интерфакс» сообщили о взрывах рядом с крупнейшими украинскими городами. В Минобороны России заявили, что не наносят ударов по городам Украины. Министерство сообщило, что подавило средства противовоздушной обороны страны, инфраструктура авиационных баз ВСУ выведена из строя. Также в министерстве отметили, что военные ВСУ бросают оружие и массово покидают свои позиции. Затем в Минобороны рассказали, что ДНР и ЛНР перешли в контрнаступление при огневой поддержке ВС России.