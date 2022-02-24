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ДНР приостановила эвакуацию населения

Ведомости

Власти Донецкой народной республики временно приостановили эвакуацию жителей, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 1».

«Эвакуация пока приостанавливается. Мы сейчас сосредотачиваемся на населенных пунктах на линии разграничения. Занимаемся жизнеобеспечением», — заявил Пушилин (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, в результате обстрелов ВСУ есть раненные и погибшие среди военных и мирного населения.

Эвакуация населения из ДНР и ЛНР началась 18 февраля. Беженцы прибывают в Россию через Ростовскую область, а затем поездами отправляются в другие регионы страны. Ростовской области выделили 5 млрд руб. на единовременные выплаты эвакуированным людям по 10 000 руб. Источники ТАСС и «Интерфакса» сообщили, что в Россию приехали более 105 000 беженцев с Донбасса.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении в Донбассе специальной военной операции. Затем CNN и «Интерфакс» сообщили о взрывах рядом с крупнейшими украинскими городами. В Минобороны России заявили, что не наносят ударов по городам Украины. Министерство сообщило, что подавило средства противовоздушной обороны страны, инфраструктура авиационных баз ВСУ выведена из строя. Также в министерстве отметили, что военные ВСУ бросают оружие и массово покидают свои позиции. Затем в Минобороны рассказали, что ДНР и ЛНР перешли в контрнаступление при огневой поддержке ВС России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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