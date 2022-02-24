В Кремле назвали условие переговоров с Киевом

«(Президент России Владимир Путин. – "Ведомости") сформулировал свое видение того, чего мы бы ждали от Украины для того, чтобы эти концептуальные краснолинейные проблемы были решены. Он это сформулировал достаточно четко. Это нейтральный статус, это отказ от размещения вооружений. Он об этом говорил. Здесь вопрос — готово ли руководство Украины на это», — заявил Песков.