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Политика

В Кремле назвали условие переговоров с Киевом

Ведомости

Российская сторона будет готова провести переговоры с властями Украины, если они будут готовы обсуждать предложения Москвы по гарантиям безопасности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«(Президент России Владимир Путин. – "Ведомости") сформулировал свое видение того, чего мы бы ждали от Украины для того, чтобы эти концептуальные краснолинейные проблемы были решены. Он это сформулировал достаточно четко. Это нейтральный статус, это отказ от размещения вооружений. Он об этом говорил. Здесь вопрос — готово ли руководство Украины на это», — заявил Песков.

Утром 24 февраля Путин объявил о проведении в Донбассе специальной военной операции. Затем CNN и «Интерфакс» сообщили о взрывах рядом с крупнейшими украинскими городами. В Минобороны России заявили, что не наносят ударов по городам Украины. Министерство сообщило, что подавило средства противовоздушной обороны страны, инфраструктура авиационных баз ВСУ выведена из строя. Также в министерстве отметили, что военные ВСУ бросают оружие и массово покидают свои позиции.

Также сегодня президент Украины Владимир Зеленский сообщил о разрыве дипломатических отношений с Россией. Инициатива о разрыве дипломатических отношений была озвучена в Киеве 22 февраля после того, как накануне Россия признала независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). 

Ранее сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил провести российско-украинские переговоры в Минске. Он также отметил, что условием проведения переговоров будет готовность Киева обсуждать предложения России по гарантиям безопасности, т. е. невступление страны в НАТО и прекращение военных действий в Донбассе.

17 декабря МИД России опубликовал проект предложений по гарантиям безопасности страны. В январе прошла серия консультаций по предложениям России с США, НАТО и ОБСЕ. После стороны обменялись письменными ответами. Путин заявил, что США и НАТО в своих ответах не учли основные озабоченности Москвы.

Ранее по теме: Лукашенко предложил провести российско-украинские переговоры в Минске

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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