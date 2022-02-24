Столтенберг заявил об отсутствии у НАТО планов по отправке войск на Украину

Ранее сегодня стало известно, что НАТО развернет дополнительные оборонительные силы в восточной части альянса. «Мы решили в соответствии с оборонительными планами по защите всех союзников принять дополнительные шаги для укрепления мер сдерживания и обороны по всему альянсу. Наши меры остаются превентивными, пропорциональными, они не направлены на эскалацию», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте НАТО. Альянс проведет развертывание дополнительных оборонительных сухопутных, воздушных, а также морских сил, подчеркнуто в заявлении.