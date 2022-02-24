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Столтенберг заявил об отсутствии у НАТО планов по отправке войск на Украину

Ведомости

На территории Украины нет военных сил НАТО, у альянса также нет планов по их направлению в республику, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам заседания постпредов в Брюсселе. Трансляцию пресс-конференции вело издание Reuters.

«На территории Украины нет сил НАТО, и планов по их направлению туда тоже нет. Мы поддерживаем Украину, но твердые гарантии безопасности предоставляем только союзникам по НАТО», — подчеркнул генсек. Он также отметил, что альянс собирается усилить свои позиции на восточных флангах.

Помимо этого Столтенберг призвал Россию немедленно прекратить военные действия на территории Украины и вывести свои войска. «Россия использует силу, чтобы переписать историю», — заявил Столтенберг. Он также подтвердил, что созвал онлайн-саммит по Украине, который запланирован на 25 февраля. 

Ранее сегодня стало известно, что НАТО развернет дополнительные оборонительные силы в восточной части альянса. «Мы решили в соответствии с оборонительными планами по защите всех союзников принять дополнительные шаги для укрепления мер сдерживания и обороны по всему альянсу. Наши меры остаются превентивными, пропорциональными, они не направлены на эскалацию», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте НАТО. Альянс проведет развертывание дополнительных оборонительных сухопутных, воздушных, а также морских сил, подчеркнуто в заявлении.

Утром 24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе. По словам президента России Владимира Путина, о помощи страну попросили самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), суверенитет которых Россия признала 21 февраля. По словам главы государства, Россия не собирается оккупировать Украину, однако будет стремиться «к демилитаризации и денацификации» этой страны.

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь объявил на территории Украины военное положение. Он призвал всех жителей сохранять спокойствие и оставаться дома. Помимо этого он внес законопроект «О всеобщей мобилизации» в Верховную раду.

В Минобороны России заявили, что не наносят ударов по гражданской инфраструктуре городов Украины. Министерство сообщило, что подавило средства противовоздушной обороны страны, инфраструктура авиационных баз ВСУ выведена из строя. Также в оборонном ведомстве отметили, что военные ВСУ бросают оружие и массово покидают свои позиции. Затем в Минобороны рассказали, что ДНР и ЛНР перешли в контрнаступление при огневой поддержке ВС России.

Ранее по теме: Украина разорвала дипломатические отношения с Россией

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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