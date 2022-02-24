Евросоюз выразил готовность принять беженцев с Украины
ЕС разработал план по приему беженцев с Украины на территории приграничных государств-членов союза, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе.
«Мы на протяжении месяцев надеялись на лучшее, но готовились к тому, что может произойти худшее. Сейчас мы совместно с пограничными службами подготовили план по приему беженцев из Украины в приграничных странах ЕС», — сообщила она (цитата по «РИА Новости»).
Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон также сообщила, что Еврокомиссия готова поддержать государства-члены при приеме граждан Украины. «Я благодарю Польшу, Чехию, Румынию, Словакию и Венгрию в их готовности и желании предоставить немедленную защиту», — написала Йоханссон в своем Twitter-аккаунте.
Оказать поддержку гражданам Украины, которые покидают страну, призвали и в ООН. Верховный комиссар организации по делам беженцев Филиппо Гранди призвал соседние страны «оставить свои границы открытыми». «Мы остаемся готовыми поддержать усилия всех в реагировании на любую ситуацию, касающуюся вынужденного перемещения населения», — подчеркнул он.
Утром 24 февраля Россия начала военную операцию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, это потребовалось для защиты людей, подвергающихся издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Глава государства также добавил, что Россия не собирается оккупировать Украину, однако будет стремиться «к демилитаризации и денацификации» этой страны. Он подчеркнул, что военная операция началась по просьбе о помощи глав самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).