Евросоюз выразил готовность принять беженцев с Украины

Утром 24 февраля Россия начала военную операцию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, это потребовалось для защиты людей, подвергающихся издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Глава государства также добавил, что Россия не собирается оккупировать Украину, однако будет стремиться «к демилитаризации и денацификации» этой страны. Он подчеркнул, что военная операция началась по просьбе о помощи глав самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).