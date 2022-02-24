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Евросоюз выразил готовность принять беженцев с Украины

Ведомости

ЕС разработал план по приему беженцев с Украины на территории приграничных государств-членов союза, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе.

«Мы на протяжении месяцев надеялись на лучшее, но готовились к тому, что может произойти худшее. Сейчас мы совместно с пограничными службами подготовили план по приему беженцев из Украины в приграничных странах ЕС», — сообщила она (цитата по «РИА Новости»). 

Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон также сообщила, что Еврокомиссия готова поддержать государства-члены при приеме граждан Украины. «Я благодарю Польшу, Чехию, Румынию, Словакию и Венгрию в их готовности и желании предоставить немедленную защиту», — написала Йоханссон в своем Twitter-аккаунте. 

Оказать поддержку гражданам Украины, которые покидают страну, призвали и в ООН. Верховный комиссар организации по делам беженцев Филиппо Гранди призвал соседние страны «оставить свои границы открытыми». «Мы остаемся готовыми поддержать усилия всех в реагировании на любую ситуацию, касающуюся вынужденного перемещения населения», — подчеркнул он.

Утром 24 февраля Россия начала военную операцию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, это потребовалось для защиты людей, подвергающихся издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Глава государства также добавил, что Россия не собирается оккупировать Украину, однако будет стремиться «к демилитаризации и денацификации» этой страны. Он подчеркнул, что военная операция началась по просьбе о помощи глав самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных