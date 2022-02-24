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Украинские депутаты обратились к Зеленскому с просьбой начать переговоры с Россией

Ведомости

Группа украинских депутатов во главе с Вадимом Новинским написала открытое письмо президенту страны Владимиру Зеленскому с просьбой незамедлительно начать переговоры с Россией. Письмо опубликовано на странице Новинского в Facebook.

«Владимир Александрович! Обращаемся к вам с просьбой незамедлительно начать переговоры с президентом Российской Федерации об условиях прекращения кровавого противостояния и заключения соответствующего договора», — говорится в письме. По мнению депутатов, необходимо прекратить военные действия из-за неравных условий, отсутствия реальной помощи извне, а также комплекса ошибок, которые привели к настоящему положению дел.

«Считаем, что если есть хоть один шанс из ста для прекращения братоубийственной бойни, его нужно использовать. Уверены, что такой шаг поддержит и все международное сообщество», — подчеркнули депутаты. Они также обратились к Верховной раде с просьбой сформировать уполномоченную депутатскую группу для проведения стратегических консультаций с обеими палатами Федерального собрания РФ.

Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российская сторона будет готова провести переговоры с властями Украины, если они будут готовы обсуждать предложения Москвы по гарантиям безопасности. Он подчеркнул, что основные концептуальные требования, выполнения которых ждала бы Россия от Украины, сформулировал президент Владимир Путин — это нейтральный статус и отказ от размещения вооружений.

Утром 24 февраля Россия начала военную операцию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, о помощи страну попросили Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), суверенитет которых Россия признала 21 февраля в границах Луганской и Донецкой областей. По словам главы государства, Россия не собирается оккупировать Украину, однако будет стремиться «к демилитаризации и денацификации» этой страны.

Ранее по теме: В Кремле назвали условие переговоров с Киевом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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