Украинские депутаты обратились к Зеленскому с просьбой начать переговоры с Россией
Группа украинских депутатов во главе с Вадимом Новинским написала открытое письмо президенту страны Владимиру Зеленскому с просьбой незамедлительно начать переговоры с Россией. Письмо опубликовано на странице Новинского в Facebook.
«Владимир Александрович! Обращаемся к вам с просьбой незамедлительно начать переговоры с президентом Российской Федерации об условиях прекращения кровавого противостояния и заключения соответствующего договора», — говорится в письме. По мнению депутатов, необходимо прекратить военные действия из-за неравных условий, отсутствия реальной помощи извне, а также комплекса ошибок, которые привели к настоящему положению дел.
«Считаем, что если есть хоть один шанс из ста для прекращения братоубийственной бойни, его нужно использовать. Уверены, что такой шаг поддержит и все международное сообщество», — подчеркнули депутаты. Они также обратились к Верховной раде с просьбой сформировать уполномоченную депутатскую группу для проведения стратегических консультаций с обеими палатами Федерального собрания РФ.
Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российская сторона будет готова провести переговоры с властями Украины, если они будут готовы обсуждать предложения Москвы по гарантиям безопасности. Он подчеркнул, что основные концептуальные требования, выполнения которых ждала бы Россия от Украины, сформулировал президент Владимир Путин — это нейтральный статус и отказ от размещения вооружений.
Утром 24 февраля Россия начала военную операцию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, о помощи страну попросили Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), суверенитет которых Россия признала 21 февраля в границах Луганской и Донецкой областей. По словам главы государства, Россия не собирается оккупировать Украину, однако будет стремиться «к демилитаризации и денацификации» этой страны.