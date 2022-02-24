Украинские депутаты обратились к Зеленскому с просьбой начать переговоры с Россией

«Считаем, что если есть хоть один шанс из ста для прекращения братоубийственной бойни, его нужно использовать. Уверены, что такой шаг поддержит и все международное сообщество», — подчеркнули депутаты. Они также обратились к Верховной раде с просьбой сформировать уполномоченную депутатскую группу для проведения стратегических консультаций с обеими палатами Федерального собрания РФ.