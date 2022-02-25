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Макрон объяснил звонок Путину просьбой Зеленского

Ведомости

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что передал президенту России Владимиру Путину просьбу украинского президента Владимира Зеленского о переговорах во время телефонного разговора 24 февраля.

«У меня состоялся искренний, прямой и быстрый разговор с президентом Путиным по просьбе президента Зеленского, чтобы прежде всего попросить его об остановке боев в кратчайшие сроки, но особенно предложить ему переговоры, просить его о переговорах с президентом Зеленским», — заявил Макрон на пресс-конференции (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, Зеленскому не удалось связаться с Путиным. Президент Франции отметил, что нужно сохранить каналы для контактов с Россией, чтобы добиться перемирия на Украине.

«И я думаю, что в мою ответственность входит, во-первых, предпринимать такие инициативы, когда о них просит Украина. А также, осуждая (Россию — ИФ), применяя санкции (...), оставлять открытым этот путь (для контактов — ИФ), чтобы, когда условия это позволят, мы смогли бы добиться прекращения боевых действий», — добавил Макрон. Он отметил, что сейчас Россия сознательно выбрала другой путь.

На сайте Кремля говорится, что разговор Путина и Макрона в четверг прошел по инициативе французской стороны. В ходе переговоров «состоялся серьёзный и откровенный обмен мнениями о ситуации вокруг Украины». Путин объяснил причины и обстоятельства принятия решения провести спецоперацию в Донбассе. Стороны договорились оставаться в контакте.

24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Минобороны России сообщило, что российские военные успешно выполнили все поставленные на день задачи и вывели из строя 83 наземных объекта военной инфраструктуры Украины. Подразделения войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС России продвинулись на 6-8 км вглубь страны. Также был разблокирован Северо-Крымский канал и восстановлена подача воды на полуостров. После начала операции США, Великобритания и другие страны ввели санкции в отношении России.

Многие страны осудили решение России. 24 февраля вечером США, Канада и Великобритания анонсировали против страны санкции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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