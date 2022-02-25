Макрон объяснил звонок Путину просьбой Зеленского

«И я думаю, что в мою ответственность входит, во-первых, предпринимать такие инициативы, когда о них просит Украина. А также, осуждая (Россию — ИФ), применяя санкции (...), оставлять открытым этот путь (для контактов — ИФ), чтобы, когда условия это позволят, мы смогли бы добиться прекращения боевых действий», — добавил Макрон. Он отметил, что сейчас Россия сознательно выбрала другой путь.