Макрон объяснил звонок Путину просьбой Зеленского
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что передал президенту России Владимиру Путину просьбу украинского президента Владимира Зеленского о переговорах во время телефонного разговора 24 февраля.
«У меня состоялся искренний, прямой и быстрый разговор с президентом Путиным по просьбе президента Зеленского, чтобы прежде всего попросить его об остановке боев в кратчайшие сроки, но особенно предложить ему переговоры, просить его о переговорах с президентом Зеленским», — заявил Макрон на пресс-конференции (цитата по «Интерфаксу»).
По его словам, Зеленскому не удалось связаться с Путиным. Президент Франции отметил, что нужно сохранить каналы для контактов с Россией, чтобы добиться перемирия на Украине.
«И я думаю, что в мою ответственность входит, во-первых, предпринимать такие инициативы, когда о них просит Украина. А также, осуждая (Россию — ИФ), применяя санкции (...), оставлять открытым этот путь (для контактов — ИФ), чтобы, когда условия это позволят, мы смогли бы добиться прекращения боевых действий», — добавил Макрон. Он отметил, что сейчас Россия сознательно выбрала другой путь.
На сайте Кремля говорится, что разговор Путина и Макрона в четверг прошел по инициативе французской стороны. В ходе переговоров «состоялся серьёзный и откровенный обмен мнениями о ситуации вокруг Украины». Путин объяснил причины и обстоятельства принятия решения провести спецоперацию в Донбассе. Стороны договорились оставаться в контакте.
24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Минобороны России сообщило, что российские военные успешно выполнили все поставленные на день задачи и вывели из строя 83 наземных объекта военной инфраструктуры Украины. Подразделения войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС России продвинулись на 6-8 км вглубь страны. Также был разблокирован Северо-Крымский канал и восстановлена подача воды на полуостров. После начала операции США, Великобритания и другие страны ввели санкции в отношении России.
Многие страны осудили решение России. 24 февраля вечером США, Канада и Великобритания анонсировали против страны санкции.