Путин призвал украинских военных взять власть в свои руки
Президент России Владимир Путин обратился к военнослужащим Украины и призвал их взять власть в свои руки. Об этом он сказал в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ.
«Еще раз обращаюсь к военнослужащим вооруженных сил Украины. Не позволяйте неонацистам и бандеровцам использовать ваших детей, ваших жен и стариков в качестве живого щита. Берите власть в свои руки. Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ», — сказал Путин, слова которого приводит пресс-служба Кремля.
По словам российского президента, бандеровцы и неонацисты устанавливают тяжелое вооружение в центральных районах крупных городов. Такими действиями, как считает Путин, «они планируют вызвать ответный огонь российских ударных комплексов по жилым кварталам». «По сути они действуют так же, как и террористы во всем мире», — заявил он. При этом все это происходит по рекомендации иностранных консультантов, прежде всего американских советников, отметил Путин.
21 февраля президент России Владимир Путин объявил о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Он подписал федеральные законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с этими республиками, подразумевающие в том числе военную помощь. 24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе. Ее целью Путин назвал защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны.
Сегодня Минобороны сообщило о блокировке Киева с западной стороны. «В настоящее время основные силы воздушно-десантных войск соединились с подразделениями российского десанта на аэродроме «Гостомель», тем самым обеспечив блокирование города Киева с запада», — заявил генерал-майор Игорь Конашенков. по его словам, подразделения ВСУ практически не участвуют в военных действиях, а ожесточенное сопротивление оказывают только батальоны украинских нацистов. На отдельных направлениях они подрывают мосты, чтобы подразделения украинских военных не могли отойти.
25 февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с представителями ДНР и ЛНР заявил, что Россия решила провести спецоперацию в Донбассе, чтобы украинцы освободились «от гнета нацификации» и смогли свободно определять свое будущее. По его словам, Россия не могла остаться безучастной к прямым обращениям за помощью глав ДНР и ЛНР. Международное сообщество опровергает факт «очевидного геноцида» на Украине, подчеркнул Лавров.