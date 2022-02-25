Минобороны РФ назвало число выведенных из строя военных объектов Украины
Российские вооруженные силы вывели из строя свыше 200 военных объектов инфраструктуры украинских вооруженных сил, в том числе 19 зенитных ракетных комплексов С-300, заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
«Всего российскими Вооруженными силами выведено из строя 211 военных объектов инфраструктуры вооруженных сил Украины. Среди них: 17 пунктов управления и узлов связи ВСУ, 19 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и «Оса», 39 радиолокационных станций», — сказал представитель ведомства.
Помимо этого, ведомство заявило о шести сбитых боевых самолетах, одном вертолете, пяти беспилотных летательных аппаратах.
«Уничтожено 67 танков и других боевых бронированных машин, 16 реактивных систем залпового огня, 87 единиц специальной военной автомобильной техники», — добавил Конашенков.
Группировки войск ДНР и ЛНР продолжают наступательные действия на позиции вооруженных сил Украины: силы ЛНР продвинулись «на глубину до 21 километра и овладели населенным пунктом Трёхизбенка», а силы ДНР прорвали оборону «националистических батальонов и продвинулись до 25 километров и вышли к Волновахе», отметил представитель Минобороны.
21 февраля президент Владимир Путин объявил о признании ДНР и ЛНР. Он подписал законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ними, подразумевающие в том числе военную помощь. 24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе. Ее целью Путин назвал защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к «демилитаризации и денацификации» этой страны.
25 февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с представителями ДНР и ЛНР заявил, что Россия решила провести спецоперацию в Донбассе, чтобы украинцы освободились «от гнета нацификации» и смогли свободно определять свое будущее. По его словам, Россия не могла остаться безучастной к прямым обращениям за помощью глав ДНР и ЛНР. Международное сообщество опровергает факт «очевидного геноцида» на Украине, подчеркнул Лавров. Россия вернется к переговорам, как только украинская армия сложит оружие, добавил глава российского внешнеполитического ведомства, подчеркнув, что президент Украины Владимир Зеленский упустил возможности для диалога, когда не принял предложения России об обеспечении безопасности в регионе.