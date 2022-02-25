Минобороны РФ назвало число выведенных из строя военных объектов Украины

21 февраля президент Владимир Путин объявил о признании ДНР и ЛНР. Он подписал законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ними, подразумевающие в том числе военную помощь. 24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе. Ее целью Путин назвал защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к «демилитаризации и денацификации» этой страны.