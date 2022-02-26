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Володин заявил, что Зеленский уехал из Киева

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский покинул Киев, его не было в городе уже в пятницу, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Зеленский спешно покинул Киев. Его не было уже вчера в столице Украины. Вместе со своим окружением сбежал в город Львов, где ему вместе с помощниками оборудовали место для проживания», — написал в своем Telegram-канале Володин, добавив, что опубликованные Зеленским видео из Киева были записаны заранее.

По словам Володина, информация о местонахождении президента Украины поступила от депутатов Верховной рады, которые пытались встретиться с Зеленским в Киеве. «Их для встречи пригласили во Львов. Зеленский находится под охраной неонацистов», — сказал Володин.

Утром 26 февраля Владимир Зеленский опубликовал видеообращение, в котором сообщил, что находится в Киеве, и призвал не верить призывам в соцсетях сложить оружие.

21 февраля президент России Владимир Путин объявил о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Он подписал федеральные законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с этими республиками, подразумевающие в том числе военную помощь указанным территориям. 24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе. Ее целью Путин назвал защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны.

25 февраля Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений с Россией, в Москве получили соответствующее уведомление МИД Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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