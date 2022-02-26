Володин заявил, что Зеленский уехал из Киева
Президент Украины Владимир Зеленский покинул Киев, его не было в городе уже в пятницу, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Зеленский спешно покинул Киев. Его не было уже вчера в столице Украины. Вместе со своим окружением сбежал в город Львов, где ему вместе с помощниками оборудовали место для проживания», — написал в своем Telegram-канале Володин, добавив, что опубликованные Зеленским видео из Киева были записаны заранее.
По словам Володина, информация о местонахождении президента Украины поступила от депутатов Верховной рады, которые пытались встретиться с Зеленским в Киеве. «Их для встречи пригласили во Львов. Зеленский находится под охраной неонацистов», — сказал Володин.
Утром 26 февраля Владимир Зеленский опубликовал видеообращение, в котором сообщил, что находится в Киеве, и призвал не верить призывам в соцсетях сложить оружие.
21 февраля президент России Владимир Путин объявил о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Он подписал федеральные законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с этими республиками, подразумевающие в том числе военную помощь указанным территориям. 24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе. Ее целью Путин назвал защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны.
25 февраля Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений с Россией, в Москве получили соответствующее уведомление МИД Украины.