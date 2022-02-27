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Песков сообщил о прибытии делегации в Белоруссию на переговоры с Киевом

Ведомости

Российская делегация прибыла в Белоруссию, чтобы провести переговоры с руководством Украины, сообщил в воскресенье пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В соответствии с достигнутой договоренностью российская делегация, состоящая из представителей МИДа, Минобороны и других ведомств, включая администрацию президента, прибыла в Белоруссию для переговоров с украинцами», — сказал он (цитата по ТАСС). Переговоры пройдут в Гомеле, уточнил Песков.

Ранее в Кремле сообщили о срыве переговоров с Украиной. Песков тогда рассказал, что в пятницу президент России Владимир Путин отдал приказ о приостановке продвижения основных сил российских войск в связи с ожиданием переговоров с руководством Украины. 

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«Поскольку, по сути, украинская сторона отказалась от переговоров, сегодня днем возобновилось продвижение основных российских сил в соответствии с планом проведения операции», — сказал пресс-секретарь главы государства.

21 февраля президент России объявил о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Он подписал федеральные законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с этими республиками, подразумевающие в том числе военную помощь указанным территориям. 24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе. Ее целью Путин назвал защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны.

25 февраля Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений с Россией, в Москве получили соответствующее уведомление МИД Украины. В этот же день глава Украины предложил Путину провести переговоры, чтобы «остановить гибель людей». Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляка заявил, что Украина готова к переговорам с Россией о нейтральном статусе, однако Киев со своей стороны требует гарантий безопасности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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