МИД России назвал Совет Европы погрязшим в двойных стандартах
Совет Европы (СЕ) утратил самостоятельность и погряз в двойных стандартах, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Таким образом она прокомментировала решение Комитета министров СЕ приостановить представительство России в организации.
Захарова сочла проведение Россией операции на Украине формальным поводом для исключения из СЕ, а на практике страну, по ее словам, лишили возможности участвовать в работе уставных органов СЕ.
«Это откровенно политизированное решение стало ещё одним свидетельством того, что Совет Европы утратил самостоятельность, превратился в послушный инструмент западного блока и его сателлитов, погряз в двойных стандартах», — считает представитель МИДа.
По словам Захаровой, за восемь лет организация так и не осудила «преступную политику националистического киевского режима, осуществлявшего геноцид жителей Донбасса».
«В ближайшее время определимся с нашими дальнейшими шагами. Всю ответственность за разрушение общего правового и гуманитарного пространства на континенте, за неизбежные пагубные последствия для самого Совета Европы будут нести те, кто инспирировал и поддержал это ущербное решение», — сказала Захарова, подчеркнув, что без России Совет Европы утратит «свою общеевропейскую идентичность, а в конечном итоге и смысл существования».
25 февраля руководящий орган Совета Европы, комитет министров, приостановил членство России в организации. Процедура была запущена по инициативе Украины и Польши, сообщил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.
Исключение России из СЕ и Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) — повод «хлопнуть дверью» и возможность вернуть практику смертной казни для опаснейших преступников, заявил сегодня заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
21 февраля президент России Владимир Путин объявил о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Он подписал федеральные законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с этими республиками, подразумевающие в том числе военную помощь указанным территориям. 24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе. Ее целью Путин назвал защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны.