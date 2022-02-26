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МИД России назвал Совет Европы погрязшим в двойных стандартах

Ведомости

Совет Европы (СЕ) утратил самостоятельность и погряз в двойных стандартах, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Таким образом она прокомментировала решение Комитета министров СЕ приостановить представительство России в организации.

Захарова сочла проведение Россией операции на Украине формальным поводом для исключения из СЕ, а на практике страну, по ее словам, лишили возможности участвовать в работе уставных органов СЕ.

«Это откровенно политизированное решение стало ещё одним свидетельством того, что Совет Европы утратил самостоятельность, превратился в послушный инструмент западного блока и его сателлитов, погряз в двойных стандартах», — считает представитель МИДа.

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По словам Захаровой, за восемь лет организация так и не осудила «преступную политику националистического киевского режима, осуществлявшего геноцид жителей Донбасса».

«В ближайшее время определимся с нашими дальнейшими шагами. Всю ответственность за разрушение общего правового и гуманитарного пространства на континенте, за неизбежные пагубные последствия для самого Совета Европы будут нести те, кто инспирировал и поддержал это ущербное решение», — сказала Захарова, подчеркнув, что без России Совет Европы утратит «свою общеевропейскую идентичность, а в конечном итоге и смысл существования».

25 февраля руководящий орган Совета Европы, комитет министров, приостановил членство России в организации. Процедура была запущена по инициативе Украины и Польши, сообщил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Исключение России из СЕ и Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) — повод «хлопнуть дверью» и возможность вернуть практику смертной казни для опаснейших преступников, заявил сегодня заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

21 февраля президент России Владимир Путин объявил о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Он подписал федеральные законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с этими республиками, подразумевающие в том числе военную помощь указанным территориям. 24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе. Ее целью Путин назвал защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных