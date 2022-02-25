Совет ЕС одобрил новый пакет санкций против России
Совет Евросоюза одобрил новый пакет санкций против России, сообщает ТАСС со ссылкой на верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. По его словам, ограничительные меры введены против президента РФ Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова.
«Мы включили сегодня в [санкционный] список президента Путина и министра иностранных дел Лаврова», — сказал он, отметив, что Совет ЕС одобрил второй пакет персональных и экономических санкций против России, введенных после признания ДНР и ЛНР и начала военной операции на Украине.
Ранее о планах ввести санкции против Владимира Путина и Сергея Лаврова сообщила пресс-служба премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона по итогам беседы главы правительства с лидерами стран НАТО.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, Россия примет ответные меры на санкции США и европейских стран. «Насколько они будут симметричны или асимметричны, это будет зависеть от анализа, эти все рестрикции предстоит проанализировать, и, конечно, в ходе этого анализа главная цель будет — наши собственные интересы», — добавил он.
24 февраля США, Канада и Великобритания анонсировали жесткие санкции против России после объявления о спецоперации РФ в Донбассе. Согласно сообщению минфина США, под блокирующие санкции попали ВТБ, «ФК Открытие», Новикомбанк и один частный банк – Совкомбанк. Это означает заморозку их активов в США и запрет на работу с ними для всех американских компаний. ВТБ попал под аналогичные санкции со стороны Великобритании.
Также всем финансовым институтам США предписано закрыть корреспондентские счета в Сбербанке в течение 30 дней, сообщило американское министерство финансов. 11 госкомпаниям (несколько госбанков, «Газпром», «Газпром нефть», «Транснефть», «Ростелеком» и проч.) ограничили выход на американский рынок капитала. В этот список попали и частные Альфа-банк и Московский кредитный банк (МКБ).
Позднее лидеры стран — членов ЕС договорились ввести новые санкции в отношении России после начала спецоперации в Донбассе. Ограничения затронут финансовый сектор, энергетику, транспорт, товары двойного назначения и визовую политику. Кроме того, президент США Джо Байден 24 февраля заявил об ограничениях высокотехнологичного экспорта в Россию из США и их союзников, отметив, что это ударит в том числе по модернизации российской армии и космической отрасли.