Совет ЕС одобрил новый пакет санкций против России

24 февраля США, Канада и Великобритания анонсировали жесткие санкции против России после объявления о спецоперации РФ в Донбассе. Согласно сообщению минфина США, под блокирующие санкции попали ВТБ, «ФК Открытие», Новикомбанк и один частный банк – Совкомбанк. Это означает заморозку их активов в США и запрет на работу с ними для всех американских компаний. ВТБ попал под аналогичные санкции со стороны Великобритании.