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Зеленский подтвердил переговоры с Россией на украинско-белорусской границе

Ведомости

Украина проведет переговоры с российской делегацией на украинско-белорусской границе без предварительных условий, об этом президент Украины Владимир Зеленский договорился с главой Белоруссии Александр Лукашенко.

«Мы договорились, что украинская делегация встретится с российской без предварительных условий на украинско-белорусской границе, в районе реки Припять», — написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Он отметил, что Лукашенко взял на себя ответственность за то, «что на время проезда, переговоров и возвращения украинской делегации все самолеты, вертолеты и ракеты, размещенные на белорусской территории, останутся на земле».

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Ранее помощник президента России и руководитель делегации Владимир Мединский сообщил о согласовании Украиной проведения встречи в Гомельской области. При этом Зеленский ранее отказался от переговоров в Белоруссии и предлагал назначить их в Будапеште, Баку, Стамбуле или Варшаве. Подходящим для этого он назвал любой город «в стране, с территории которой не летят ракеты». 

21 февраля президент России объявил о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Он подписал федеральные законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с этими республиками, подразумевающие в том числе военную помощь указанным территориям. 24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе. Ее целью Путин назвал защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны.

Сегодня Путин поручил перевести силы сдерживания в российской армии в особый режим несения службы, так как представители стран НАТО «допускают агрессивные высказывания в адрес нашей страны». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных