Зеленский подтвердил переговоры с Россией на украинско-белорусской границе
Украина проведет переговоры с российской делегацией на украинско-белорусской границе без предварительных условий, об этом президент Украины Владимир Зеленский договорился с главой Белоруссии Александр Лукашенко.
«Мы договорились, что украинская делегация встретится с российской без предварительных условий на украинско-белорусской границе, в районе реки Припять», — написал Зеленский в своем Telegram-канале.
Он отметил, что Лукашенко взял на себя ответственность за то, «что на время проезда, переговоров и возвращения украинской делегации все самолеты, вертолеты и ракеты, размещенные на белорусской территории, останутся на земле».
Ранее помощник президента России и руководитель делегации Владимир Мединский сообщил о согласовании Украиной проведения встречи в Гомельской области. При этом Зеленский ранее отказался от переговоров в Белоруссии и предлагал назначить их в Будапеште, Баку, Стамбуле или Варшаве. Подходящим для этого он назвал любой город «в стране, с территории которой не летят ракеты».
21 февраля президент России объявил о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Он подписал федеральные законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с этими республиками, подразумевающие в том числе военную помощь указанным территориям. 24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе. Ее целью Путин назвал защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны.
Сегодня Путин поручил перевести силы сдерживания в российской армии в особый режим несения службы, так как представители стран НАТО «допускают агрессивные высказывания в адрес нашей страны».