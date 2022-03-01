Лукашенко заявил о приведении в готовность ПВО для защиты российских войск

По его словам, белорусские военные не участвуют в спецоперации в Донбассе, а российское руководство никогда не ставило перед Белоруссией такой вопрос. «Мы и далее не собираемся участвовать в этой спецоперации на Украине. Нет такой необходимости. Мы прикрываем своими силами государственную границу от Бреста до Мозыря для предотвращения проникновения в страну радикалов, оружия», — подчеркнул он.