Лукашенко заявил о приведении в готовность ПВО для защиты российских войск
Средства противовоздушной обороны Белоруссии приведены в боевую готовность, чтобы не допустить ударов в спину российским военным, которые находятся на спецоперации в Донбассе, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Министр обороны доложил мне о готовности к прикрытию западной границы еще пятью батальонами <…> По-другому мы не можем. Мы постоянно ждем провокаций от западных партнеров. То в политике, то в экономике, то в военной сфере», — заявил Лукашенко (цитата по «БелТА»).
По его словам, белорусские военные не участвуют в спецоперации в Донбассе, а российское руководство никогда не ставило перед Белоруссией такой вопрос. «Мы и далее не собираемся участвовать в этой спецоперации на Украине. Нет такой необходимости. Мы прикрываем своими силами государственную границу от Бреста до Мозыря для предотвращения проникновения в страну радикалов, оружия», — подчеркнул он.
24 февраля Россия объявила о начале специальной военной операции России в Донбассе. Президент России Владимир Путин назвал целью операции защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. США, Канада, ЕС, Великобритания, Япония и другие страны объявили о введении санкций в отношении России.