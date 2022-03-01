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Лукашенко оценил прошедшие переговоры России и Украины

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что переговорщики блестяще выполнили свою работу в ходе встречи российской и украинской делегаций 28 февраля в Гомеле. Стороны обсуждали ситуацию на Украине.

«Переговорщики просто молодцы, просто красавцы. Они сделали больше, чем было возможно. Они блестяще за 5 часов сделали свою работу на первом этапе», — заявил Лукашенко (цитата по «БелТА»).

Организацию переговоров Москвы и Киева он назвал «триллером». Лукашенко добавил, что, по предварительным оценкам, переговоры внушают осторожный оптимизм. Стороны договорились, что продолжат диалог на границе Польши и Белоруссии.

Российско-украинские переговоры прошли 28 февраля в белорусском Гомеле. В ходе встречи стороны обсудили условия прекращения огня в ходе спецоперации России в Донбассе и договорились встретиться снова. Как заявил на пресс-конференции советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк, «стороны определили ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения».

После переговоров стороны отправились в свои столицы для принятия решений. Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский заявил, что следующая встреча состоится в ближайшие дни. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не получил от переговоров желаемого результата.

Ранее по теме: Российская и украинская делегации договорились о новой встрече

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных