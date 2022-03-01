Лукашенко оценил прошедшие переговоры России и Украины
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что переговорщики блестяще выполнили свою работу в ходе встречи российской и украинской делегаций 28 февраля в Гомеле. Стороны обсуждали ситуацию на Украине.
«Переговорщики просто молодцы, просто красавцы. Они сделали больше, чем было возможно. Они блестяще за 5 часов сделали свою работу на первом этапе», — заявил Лукашенко (цитата по «БелТА»).
Организацию переговоров Москвы и Киева он назвал «триллером». Лукашенко добавил, что, по предварительным оценкам, переговоры внушают осторожный оптимизм. Стороны договорились, что продолжат диалог на границе Польши и Белоруссии.
Российско-украинские переговоры прошли 28 февраля в белорусском Гомеле. В ходе встречи стороны обсудили условия прекращения огня в ходе спецоперации России в Донбассе и договорились встретиться снова. Как заявил на пресс-конференции советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк, «стороны определили ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения».
После переговоров стороны отправились в свои столицы для принятия решений. Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский заявил, что следующая встреча состоится в ближайшие дни. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не получил от переговоров желаемого результата.