В Кремле заявили об экономической целесообразности «Северного потока — 2»

Nord Stream 2 AG была учреждена дочерней организацией российского «Газпрома» Gazprom international projects LLC и зарегистрирована в Швейцарии. В конце 2021 г. она завершила строительство «Северного потока — 2», который, как утверждает Reuters, должен был удвоить объем поставок российского газа в Европу. Газопровод идет из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики, Польши и Украины. Его мощность оценивается в 55 млрд куб. м газа в год.