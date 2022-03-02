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В Кремле заявили об экономической целесообразности «Северного потока — 2»

Ведомости

Инфраструктура газопровода «Северный поток — 2» готова и никуда не денется, его нужно как можно скорее запустить, поскольку это целесообразно с экономической точки зрения, однако пока что сделать это невозможно, ответил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос, действует ли проект после введения антироссийских санкций.

«Что касается смерти этого проекта, то инфраструктура готова — технически, технологически, логистически и т. д. Эта инфраструктура будет на месте, она никуда не денется. Здравый смысл и экономическая целесообразность отчетливо говорят о необходимости скорейшего запуска этого объекта. Истерическая реальность пока делает это невозможным», — заявил Песков.

Он напомнил, что немецкий регулятор отменил сертификацию проекта. «Сейчас какие-то выстраивать прогнозы — дело неблагодарное. Но все-таки будем надеяться на то, что истерика неминуемо когда-то проходит и потом уже место истерики занимает трезвая оценка ситуации», — подчеркнул Песков.

Nord Stream 2 AG была учреждена дочерней организацией российского «Газпрома» Gazprom international projects LLC и зарегистрирована в Швейцарии. В конце 2021 г. она завершила строительство «Северного потока — 2», который, как утверждает Reuters, должен был удвоить объем поставок российского газа в Европу. Газопровод идет из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики, Польши и Украины. Его мощность оценивается в 55 млрд куб. м газа в год.

Стоимость проекта составила около $11 млрд. Половину средств выделил «Газпром», остальную часть профинансировали британская нефтегазовая компания Shell, австрийский OMV, французская Engie, немецкие Uniper и Wintershall Dea.

Накануне Reuters сообщил со ссылкой на источники, что оператор «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG рассматривает возможность подачи заявления о банкротстве. Сейчас Nord Stream 2 AG работает с финансовым консультантом над погашением некоторых своих обязательств и может официально начать производство по делу о банкротстве уже на этой неделе, утверждают собеседники издания. В компании «Ведомостям» не подтвердили эту информацию, но сообщили о роспуске сотрудников из-за санкций.

Ранее по теме: Nord Stream 2 AG опровергла информацию о начале процедуры банкротства

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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