Nord Stream 2 AG опровергла информацию о начале процедуры банкротства

23 февраля Минфин США ввел санкции против Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига. Они попали в список SDN, который предусматривает заморозку активов и запрет на долларовые платежи. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) американского Минфина опубликовало документ, согласно которому инвесторы должны завершить сделки с Nord Stream 2 и подконтрольными компаниями до 07:01 мск 2 марта. Решение было принято в ответ на признание Россией самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Днем ранее Германия приостановила сертификацию Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора.