Nord Stream 2 AG опровергла информацию о начале процедуры банкротства
Швейцарская компании Nord Stream 2 AG (оператор газопровода «Северный поток — 2») опровергла информацию о начале процедуры банкротства, сообщили в пресс-службе компании.
«Мы не подтверждаем сообщения СМИ о том, что компания Nord Stream 2 начала процедуру банкротства», — говорится в заявлении, которое приводит «РИА Новости».
Отмечается, что Nord Stream 2 AG пока лишь сообщила местным органам власти о том, что будет вынуждена расторгнуть контракты с сотрудниками из-за американских санкций.
Сильвия Тальманн-Гут, представитель кантона Цуг, в котором расположена штаб-квартира Nord Stream 2 AG, заявила накануне, что компания должна депонировать подать заявление о банкротстве, поскольку она стала неплатежеспособной. О том, что такая возможность рассматривается, говорили также источники Reuters.
Министр экономики Швейцарии Ги Пармелен сообщил, что компания уволила весь свой персонал в Цуге, то есть более 140 человек.
23 февраля Минфин США ввел санкции против Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига. Они попали в список SDN, который предусматривает заморозку активов и запрет на долларовые платежи. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) американского Минфина опубликовало документ, согласно которому инвесторы должны завершить сделки с Nord Stream 2 и подконтрольными компаниями до 07:01 мск 2 марта. Решение было принято в ответ на признание Россией самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Днем ранее Германия приостановила сертификацию Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора.
«Северный поток — 2» представляет собой газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики, Польши и Украины и имеет мощность 55 млрд куб. м газа в год. Польша и Украина наряду с США считают его «рычагом давления» Москвы на западных партнеров. Россия же неоднократно говорила о коммерческом характере проекта.
В конце декабря «Газпром» сообщил о полной готовности газопровода к эксплуатации. В целом строительство «Северного потока — 2» завершили еще в сентябре прошлого года, после этого началась процедура сертификации его оператора. В ноябре Федеральное сетевое агентство Германии приостановило процесс, обосновав это требованиями немецкого законодательства, в соответствии с которыми компания должна быть «организована в юридической форме» согласно правовым нормам государства.
26 января «Газпром» сообщил, что Nord Stream 2 AG во исполнение норм немецкого законодательства учредила компанию Gas for Europe GmbH с головным офисом в городе Шверин. Она стала владельцем и оператором 54–километрового участка газопровода, расположенного в германских территориальных водах, а также площадки береговых объектов в городе Любмин.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил в среду, что «истерическая реальность» пока делает запуск газопровода невозможным, но инфраструктура проекта готова и «никуда не денется». По его словам, в пользу его скорейшего ввода в эксплуатацию говорят «здравый смысл и экономическая целесообразность».