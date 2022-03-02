Стоимость газа в Европе обновила исторический максимум
Стоимость газа в Европе в ходе сегодняшних торгов превысила $2000 за 1000 куб. м. и обновила исторический максимум, следует из данных биржи ICE.
К 11:58 мск цена апрельского фьючерса на газ на нидерландском хабе TTF достигла 193,95 евро за МВт/ч, или около $2292 за 1000 куб. м. по текущему курсу. Это самое большое значение за всю историю. На открытии сегодняшних торгов фьючерс стоил 130 евро за МВт/ч, или $1536 за 1000 куб. м.
К 12:15 мск цена на газ опустилась до 168,01 евро за МВт/ч, или $1985 за 1000 куб. м. Таким образом, в начале дня фьючерс подорожал более чем на 38%.
Газ дорожает на фоне военной операции России в Донбассе и на Украине в целом. Москва начала боевые действия 24 февраля по решению президента Владимира Путина, который утверждает, что таким образом освобождает местное население от «геноцида» со стороны Киева. Еще одна цель России — провести денацификацию и демилитаризацию на Украине. На этом фоне Евросоюз, США и ряд других государств ввели против России секторальные, экономические, финансовые и другие санкции.
Кроме того, стоимость газа обновила исторический максимум на фоне ситуации с газопроводом «Северный поток — 2», благодаря которому, как предполагалось, объем поставок российского газа в Европу должен был значительно увеличиться. Действия России на Украине привели к тому, что Германия приостановила сертификацию оператора проекта Nord Stream 2 AG. США ввели в отношении нее санкции. Вчера Reuters писал, что компания может подать на банкротство. В Nord Stream 2 AG эту информацию не подтвердили, но и не опровергли. Кроме того, там заявили, что были вынуждены уволить всех сотрудников.
Все это происходит на фоне дефицита газа в Европе. 28 февраля «Газпром» со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe сообщил, что по состоянию на 26 февраля из европейских подземных хранилищ (ПХГ) было отобрано 47 млрд куб. м, или100% закачанного в летний период газа, то есть объем запасов, сделанных в прошлом году, снизился до нуля. Общий объем оставшихся запасов оценивался в 29,5%.