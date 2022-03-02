Стоимость газа в Европе обновила исторический максимум

Кроме того, стоимость газа обновила исторический максимум на фоне ситуации с газопроводом «Северный поток — 2», благодаря которому, как предполагалось, объем поставок российского газа в Европу должен был значительно увеличиться. Действия России на Украине привели к тому, что Германия приостановила сертификацию оператора проекта Nord Stream 2 AG. США ввели в отношении нее санкции. Вчера Reuters писал, что компания может подать на банкротство. В Nord Stream 2 AG эту информацию не подтвердили, но и не опровергли. Кроме того, там заявили, что были вынуждены уволить всех сотрудников.