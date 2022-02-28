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Цены на нефть и газ взлетели на фоне спецоперации на Украине

Геополитика стала основным стимулом подорожания энергоресурсов
Матвей Катков
Цены на газ растут из-за рисков дальнейшей эскалации конфликта на Украине / Максим Стулов / Ведомости

На фоне введения антироссийских санкций из-за военной спецоперации на Украине спотовые цены на газ в Европе резко выросли. По данным электронной биржи ICE, 28 февраля на голландском хабе TTF цена апрельского (ближайшего) фьючерса на газ выросла более чем на 30% до $1490 за 1000 куб. м. Также отмечен скачок цен на нефть. На бирже ICE стоимость апрельского фьючерса эталонного североморского сорта Brent поднималась до $105 за баррель, американского сорта WTI – до $98 за баррель, рост составил около 5%.

В подземных хранилищах газа (ПХГ) Европы, по данным Gas Infrastructure Europe на 26 февраля (последние актуальные данные), находилось около 31 млрд куб. м (уровень заполненности – 29,5%). По оценкам «Газпрома» от 28 февраля, с начала отопительного сезона из европейских ПХГ было отобрано 47 млрд куб. м – весь объем, закачанный в летний период 2021 г. В сообщении российской компании также говорится, что для восстановления запасов газа к отопительному сезону 2022/23 г. Европе потребуется закачать такие объемы газа, которые ранее за один летний период не поступали никогда. Заполненность ПХГ на Украине также на низком уровне. По оценкам «Газпрома», на 26 февраля объем запасов газа снизился до 10,3 млрд куб. м. «Это на 44% (на 8,1 млрд куб. м) ниже, чем в прошлом году, и на 5 млрд куб. м меньше, чем на дату начала закачки в апреле 2021 г.», – подсчитала российская компания.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных