Цены на нефть и газ взлетели на фоне спецоперации на Украине

В подземных хранилищах газа (ПХГ) Европы, по данным Gas Infrastructure Europe на 26 февраля (последние актуальные данные), находилось около 31 млрд куб. м (уровень заполненности – 29,5%). По оценкам «Газпрома» от 28 февраля, с начала отопительного сезона из европейских ПХГ было отобрано 47 млрд куб. м – весь объем, закачанный в летний период 2021 г. В сообщении российской компании также говорится, что для восстановления запасов газа к отопительному сезону 2022/23 г. Европе потребуется закачать такие объемы газа, которые ранее за один летний период не поступали никогда. Заполненность ПХГ на Украине также на низком уровне. По оценкам «Газпрома», на 26 февраля объем запасов газа снизился до 10,3 млрд куб. м. «Это на 44% (на 8,1 млрд куб. м) ниже, чем в прошлом году, и на 5 млрд куб. м меньше, чем на дату начала закачки в апреле 2021 г.», – подсчитала российская компания.