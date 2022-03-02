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Путин обсудил с Токаевым спецоперацию на Украине

Ведомости

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев по телефону обсудили спецоперацию РФ на Украине, а также стратегическое партнерство России и Казахстана, говорится на сайте Кремля.

«Обсуждена ситуация в контексте проводимой Россией специальной военной операции по защите гражданского населения Донбасса, а также вопросы дальнейшего укрепления российско-казахстанского стратегического партнерства и сотрудничества в различных областях», — говорится в сообщении.

На сайте президента Казахстана говорится, что в ходе разговора Токаев отметил важность достижения компромисса в ходе переговоров.

Ранее Токаев призвал Россию и Украину найти общий язык за столом переговоров и достигнуть договоренностей и согласия. Он также предложил, чтобы Казахстан стал посредником в переговорах сторон, если это понадобится.

28 февраля в белорусском Гомеле прошел первый раунд переговоров России и Украины. По итогам встречи делегации двух стран договорились о продолжении диалога и уехали в свои столицы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что второй раунд переговоров может пройти 2 марта.

24 февраля Россия объявила о начале специальной военной операции в Донбассе. Президент России Владимир Путин назвал целью операции защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. США, Канада, ЕС, Великобритания, Япония и другие страны объявили о введении санкций в отношении России.

Ранее по теме: Президент Казахстана предложил посредничество для переговоров России и Украины

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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