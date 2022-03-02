Путин обсудил с Токаевым спецоперацию на Украине
Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев по телефону обсудили спецоперацию РФ на Украине, а также стратегическое партнерство России и Казахстана, говорится на сайте Кремля.
«Обсуждена ситуация в контексте проводимой Россией специальной военной операции по защите гражданского населения Донбасса, а также вопросы дальнейшего укрепления российско-казахстанского стратегического партнерства и сотрудничества в различных областях», — говорится в сообщении.
На сайте президента Казахстана говорится, что в ходе разговора Токаев отметил важность достижения компромисса в ходе переговоров.
Ранее Токаев призвал Россию и Украину найти общий язык за столом переговоров и достигнуть договоренностей и согласия. Он также предложил, чтобы Казахстан стал посредником в переговорах сторон, если это понадобится.
28 февраля в белорусском Гомеле прошел первый раунд переговоров России и Украины. По итогам встречи делегации двух стран договорились о продолжении диалога и уехали в свои столицы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что второй раунд переговоров может пройти 2 марта.
24 февраля Россия объявила о начале специальной военной операции в Донбассе. Президент России Владимир Путин назвал целью операции защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. США, Канада, ЕС, Великобритания, Япония и другие страны объявили о введении санкций в отношении России.