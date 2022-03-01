Президент Казахстана предложил посредничество для переговоров России и Украины

По его словам, в текущей ситуации Казахстан будет исходить из «критической необходимости обеспечения безопасности, суверенитета, территориальной целостности государства». Он напомнил, что республика принимала у себя саммит Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в 2010 г. Исходя из этого государство настаивает на принципе неделимости евразийской безопасности, добавил он.