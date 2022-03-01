Президент Казахстана предложил посредничество для переговоров России и Украины
Казахстан призывает Россию и Украину к нахождению общего языка за столом переговоров и достижению договоренностей и согласия, передает издание Tengrinews.kz слова президента республики Касыма-Жомарта Токарева.
«Мы призываем оба государства к нахождению общего языка за столом переговоров, к достижению договоренностей и согласия — другого пути нет, худой мир лучше доброй ссоры, без мира не будет развития. Казахстан со своей стороны готов оказать всяческое содействие, включая посреднические услуги, если они, конечно, понадобятся», — подчеркнул Токаев.
По его словам, в текущей ситуации Казахстан будет исходить из «критической необходимости обеспечения безопасности, суверенитета, территориальной целостности государства». Он напомнил, что республика принимала у себя саммит Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в 2010 г. Исходя из этого государство настаивает на принципе неделимости евразийской безопасности, добавил он.
«Минские соглашения остались на бумаге, что привело к военным действиям на территории Украины. Геополитическая ситуация беспрецедентным образом обострилась, и сейчас впору говорить о необратимости этой тенденции, к большому сожалению», — подчеркнул Токаев.
Российско-украинские переговоры прошли 28 февраля в белорусском Гомеле. В ходе встречи стороны обсудили условия прекращения огня в ходе спецоперации России в Донбассе и договорились встретиться снова. Как заявил на пресс-конференции советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк, «стороны определили ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения». После переговоров стороны отправились в свои столицы для принятия решений. Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский заявил, что следующая встреча состоится в ближайшие дни.
24 февраля Россия объявила о начале специальной военной операции России на Донбассе. Президент России Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны.
На Украине объявлено военное положение. Президент страны Владимир Зеленский после завершения переговоров сообщил, что Киев не получил желаемого результата.