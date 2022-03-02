США не исключили санкции против российской нефтегазовой отрасли

С начала российской военной операции на Украине США и другие западные страны ввели жесткие экономические и персональные санкции против Москвы. Напрямую нефтегазовую отрасль они не затронули, однако спрос на российскую нефть упал, так как покупатели опасаются санкционных рисков, сообщает Financial Times. По данным издания, в среду скидка российской экспортной нефти Urals к Brent в Северо-Западной Европе выросла до рекордных за 30 лет $18 за баррель.