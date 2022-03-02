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Политика

США не исключили санкции против российской нефтегазовой отрасли

Ведомости

США рассматривают вопрос введения санкций против российской нефтегазовой отрасли, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Мы весьма открыты [к санкциям]», — сказала Псаки в интервью MSNBC в ответ на вопрос, введут ли США и их союзники новые ограничения против нефтегазового сектора России.

Она оговорилась, что Вашингтону нужно будет изучить последствия такого решения, поскольку американская администрация хотела бы минимизировать его влияние на мировой рынок. «Мы не пытаемся навредить самим себе, мы пытаемся навредить президенту [РФ Владимиру] Путину и российской экономике», — добавила Псаки (цитата по Reuters).

С начала российской военной операции на Украине США и другие западные страны ввели жесткие экономические и персональные санкции против Москвы. Напрямую нефтегазовую отрасль они не затронули, однако спрос на российскую нефть упал, так как покупатели опасаются санкционных рисков, сообщает Financial Times. По данным издания, в среду скидка российской экспортной нефти Urals к Brent в Северо-Западной Европе выросла до рекордных за 30 лет $18 за баррель.

На прошлой неделе старший советник госдепа по энергетической безопасности Амос Хохштейн заявил, что США не будут вводить санкции против нефтегазовой отрасли России, поскольку это может привести к росту цен на энергоносители.

Евросоюз придерживается противоположного подхода. «Мы нацелены на энергетический сектор, ключевую область экономики, которая особенно выгодна российскому государству», — сказала 25 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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