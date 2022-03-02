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Экономика

Brent подорожала до $110 за баррель впервые с июля 2014 года

Ведомости

Цена североморской нефти марки Brent 2 марта превысила $110 за баррель впервые с августа 2014 г., следует из данных лондонской биржи ICE Futures.

Майские фьючерсы на Brent к 5:52 мск торговались по $111,06 за баррель. К 9:33 котировки немного скорректировали рост, до $110,11 за баррель (+12,4% к закрытию предыдущей сессии). Апрельские фьючерсы на WTI росли в цене более чем на 5%, до $108,66 за баррель, на пике цены достигали $109,3/баррель.

Ценовое ралли наблюдается на фоне введения западными странами массированных санкций против России в ответ на военную операцию на Украине. Несмотря на то что США отказались вводить санкции против нефтяного сектора России, опасаясь резкого скачка цен на энергоносители, ряд энергетических компаний объявил об уходе из нефтегазовых проектов в стране.

Так, американская Exxon Mobil начала выход из проекта «Сахалин-1» — одного из крупнейших нефтегазовых проектов в России с прямыми иностранными инвестициями. Британско-нидерландская Shell планирует выйти из СП с «Газпромом», а также прекратить свое участие в проекте строительства газопровода «Северный поток — 2». Британская British Petroleum намерена в ближайшее время продать свою долю в «Роснефти» (19,75%). Оба директора, назначенные BP в совет директоров российской компании, незамедлительно покинут свои посты.

Норвежская Equinor также решила выйти из совместных предприятий в России и прекратить новые инвестиции в страну. Ей принадлежит по 49% в СП с Роснефтью «Красгеонац» и в проекте с «Роснефтью» по разработке доманиковых отложений в Самарской области, а также 33,33% в проекте «Севкомнефтегаз» по разработке Северо-Комсомольского месторождения в Западной Сибири и 30% в СРП по разработке Харьягинского месторождения в Тимано-Печоре.

Накануне страны — члены Международного энергетического агентства договорились продать 60 млн баррелей нефти из национальных запасов с целью снижения цен. Минэнерго США также решило 2 марта высвободить 30 млн баррелей из стратегического резерва страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных