Brent подорожала до $110 за баррель впервые с июля 2014 года

Норвежская Equinor также решила выйти из совместных предприятий в России и прекратить новые инвестиции в страну. Ей принадлежит по 49% в СП с Роснефтью «Красгеонац» и в проекте с «Роснефтью» по разработке доманиковых отложений в Самарской области, а также 33,33% в проекте «Севкомнефтегаз» по разработке Северо-Комсомольского месторождения в Западной Сибири и 30% в СРП по разработке Харьягинского месторождения в Тимано-Печоре.