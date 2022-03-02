МИД России назвал нелегитимной приостановку сертификации «Северного потока — 2»

«Решение Берлина об остановке проекта обернется необратимым ущербом для российско-германских отношений, которые и так являются в последние годы не по нашей вине далеко не безоблачными. Ответственность за последствия этих нелегитимных действий, ставящих под вопрос репутацию ФРГ как надежного внешнеэкономического партнера, лежит полностью на германской стороне», — говорится в заявлении.