МИД России назвал нелегитимной приостановку сертификации «Северного потока — 2»
Решение Берлина по приостановке сертификации оператора «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG является нелегитимным и приведет к необратимому ущербу для отношений Москвы и Берлина, следует из заявления российского МИДа.
«Решение Берлина об остановке проекта обернется необратимым ущербом для российско-германских отношений, которые и так являются в последние годы не по нашей вине далеко не безоблачными. Ответственность за последствия этих нелегитимных действий, ставящих под вопрос репутацию ФРГ как надежного внешнеэкономического партнера, лежит полностью на германской стороне», — говорится в заявлении.
В ведомстве также подчеркнули, что инвесторы проекта имеют право на подачу исков против Берлина для получения компенсации. Своевременный ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2» отвечал бы интересам как России, так и Европы, считают в МИДе, а новый маршрут поставки топлива был призван содействовать диверсификации газоснабжения, стать стабилизирующим элементом для газового рынка в Европе.
«Судя по всему, в обозримой перспективе этого не произойдет, поскольку проект стал заложником искусственной увязки с другими политическими сюжетами. Неизбежным последствием отказа от СП-2 станет, как мы уже видим, стремительный рост цены на газ на европейском рынке», — отметили в российском ведомстве.
«Северный поток — 2» является газопроводом, который идет из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики, Польши и Украины. Он имеет мощность 55 млрд куб. м газа в год. Польша и Украина наряду с США считают его «рычагом давления» Москвы на западных партнеров. Россия же неоднократно говорила о коммерческом характере проекта.
В конце декабря «Газпром» сообщил о полной готовности газопровода к эксплуатации. В целом строительство «Северного потока — 2» завершили еще в сентябре прошлого года, после этого началась процедура сертификации его оператора. В ноябре Федеральное сетевое агентство Германии приостановило процесс, обосновав это требованиями немецкого законодательства, в соответствии с которыми компания должна быть «организована в юридической форме» согласно правовым нормам государства.
26 января «Газпром» сообщил, что Nord Stream 2 AG во исполнение норм немецкого законодательства учредила компанию Gas for Europe GmbH с головным офисом в городе Шверин. Она стала владельцем и оператором 54–километрового участка газопровода, расположенного в германских территориальных водах, а также площадки береговых объектов в городе Любмин. Однако позже Германия приостановила процесс сертификации оператора газопровода по политическим причинам.