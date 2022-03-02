Генассамблея ООН потребовала от России вывести войска из Украины
Генассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) приняла резолюцию, в которой потребовала от России прекращения огня и вывода войск с территории Украины. Об этом сообщается в Twitter ООН.
«ГА ООН потребовала, чтобы РФ немедленно полностью и безоговорочно вывела все свои вооруженные силы с ее территории в международно признанных границах», — говорится в сообщении.
Отмечается, что за принятие резолюции проголосовало 101 государство, 35 воздержались, а Россия, Белоруссия, Северная Корея, Сирия и Эритрея проголосовали против принятия документа.
При этом постпред РФ при ООН Василий Небензя указал, что данная резолюция не способствует миру, передает ТАСС.
24 февраля Россия объявила о начале специальной военной операции в Донбассе. Целью операции президент Владимир Путин назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. США, Канада, ЕС, Великобритания, Япония и другие страны объявили о введении санкций в отношении России.