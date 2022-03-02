Лавров призвал не считать требования России к Украине принуждением к капитуляции
Требования, которые предъявляет Россия к Украине, нельзя рассматривать как принуждение к капитуляции, заявил в интервью телеканалу Al Jazeera министр иностранных дел Сергей Лавров.
«Не считаю, что это можно таким образом квалифицировать», — сказал глава ведомства, отвечая на вопрос, не приведет ли выполнение требований, предъявляемых Москвой, к капитуляции Украины. «Здесь главное — не термин, который будет использован. Мы предлагаем договоренность», — пояснил министр.
По словам Лаврова, эти договоренности направлены на обеспечение равноправия для всех проживающих на Украине народов, в том числе национальных меньшинств. Под последними имеются в виду венгры, поляки, румыны и болгары, пояснил министр. Договоренность будет достигнута, если с выдвинутыми условиями согласится украинское правительство, отметил глава ведомства.
Российские войска направлены на Киев с целью демилитаризации Украины, добавил Лавров. Москва также хочет «не допустить дальнейшего кровопролития на Украине» и предотвратить использование этой страны в качестве «плацдарма для атаки» на Россию, отметил министр.
21 февраля президент России Владимир Путин объявил о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Он подписал федеральные законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с этими территориями, подразумевающие в том числе военную помощь. 24 февраля Россия объявила о начале специальной военной операции в Донбассе. Целью операции Путин назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. США, Канада, ЕС, Великобритания, Япония и другие страны объявили о введении санкций в отношении России.
28 февраля в белорусском Гомеле прошел первый этап переговоров между российской и украинской делегациями. В ходе встречи стороны обсудили условия прекращения огня и условились встретиться снова. Как заявил на пресс-конференции советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк, «стороны определили ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения». Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не получил от переговоров желаемого результата. Сегодня агентство «БелТА» сообщило, что делегация от России вновь направилась к месту переговоров с украинской стороной.