США анонсировали блокирующие санкции против оборонного сектора России
Власти США объявил о введении блокирующих санкций в против оборонного сектора России, которые затронут 22 организации, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы Белого дома.
«Вследствие этих мер компании России, занимающиеся разработкой и производством вооружений, понесут значительные издержки. В целом санкции затронут 22 структуры, связанные с оборонной сферой, в том числе фирмы, выпускающие боевые самолеты, боевые машины пехоты, системы радиоэлектронной борьбы и беспилотники для российской армии», — говорится в сообщении.
Помимо этого, Вашингтон введет дополнительные санкции против организаций, которые поддерживают вооруженные силы России и Белоруссии.
«Мы будем продолжать создавать издержки вместе с союзниками и партнерами до тех пор, пока [президент РФ Владимир] Путин продолжает эскалацию», — подчеркивается в документе.
В связи с действиями России на Украине США, Европейский союз (ЕС), Великобритания, Канада, Япония, Южная Корея, Австралия, Новая Зеландия и Швейцария ввели санкции против России. Они коснулись большинства секторов экономики, ограничения были наложены на банки, крупнейшие предприятия и государственные учреждения, кроме того, России закрыли доступ к зарубежному финансированию и рынкам капитала.
При этом США и ЕС ограничили доступ российского Центробанка к его международным резервам. По оценке аналитиков, санкции могли коснуться около половины из $643,2 млрд запасов (по состоянию на 18 февраля). На фоне происходящего ЦБ резко повысил ключевую ставку до исторически рекордных 20% годовых. Банки подняли ставки по кредитам и депозитам.
21 февраля президент России Владимир Путин объявил о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Он подписал федеральные законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с этими территориями, подразумевающие в том числе военную помощь. 24 февраля Россия объявила о начале специальной военной операции в Донбассе. Целью операции Путин назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны.