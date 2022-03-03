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Вице–спикер Госдумы Кара–оол выступил за ужесточение наказания за фейки

Ведомости

Бывший глава Тывы и зампред Госдумы Шолбан Кара-оол высказался в поддержку законопроекта о наказании до 15 лет лишения свободы за фейки о российской армии.

«До 15 лет будем наказывать тех, кто будет фейками разводить панику», – сказал Кара–оол 3 марта на Красноярском экономическом форуме.

3 марта комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправку о лишении свободы до 15 лет за фейки о российской армии. Поправки внесли председатели комитетов Госдумы по безопасности Василий Пискарев и по обороне Андрей Картаполов.

Фейкам о Вооруженных силах нашли место в Уголовном кодексе

За изготовление или распространение дезинформации может грозить до 15 лет тюрьмы

Специальной статьей 207.3 Уголовного кодекса (УК) депутаты хотят установить ответственность за распространение заведомо ложной информации о деятельности ВС во время «исполнения обязанности по защите мира и безопасности российских граждан и государства», отметил он.

Новая статья УК, как предполагается, будет состоять из трех частей. За создание или распространение фейков по 1 части этой статьи можно будет получить до трех лет лишения свободы, сказал Пискарев. Более суровое наказание будет предусмотрено ч. 2 и 3. От 5 до 10 лет лишения свободы будет грозить в соответствии с ч. 2: такой срок можно будет получить при распространении или даже создании такой информации с использованием служебного положения, организованной группой, с использованием интернета «и иных возможностей для широкого распространения информации».

Больший срок, до 15 лет лишения свободы, со слов Пискарева, будет грозить в соответствии с ч. 3 проектируемой статьи 207.3 УК. В частности, если придумавшее «фейковую информацию» лицо заранее знает, что информация повлечет «общественно-опасные последствия».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных