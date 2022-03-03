Вице–спикер Госдумы Кара–оол выступил за ужесточение наказания за фейки
Бывший глава Тывы и зампред Госдумы Шолбан Кара-оол высказался в поддержку законопроекта о наказании до 15 лет лишения свободы за фейки о российской армии.
«До 15 лет будем наказывать тех, кто будет фейками разводить панику», – сказал Кара–оол 3 марта на Красноярском экономическом форуме.
3 марта комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправку о лишении свободы до 15 лет за фейки о российской армии. Поправки внесли председатели комитетов Госдумы по безопасности Василий Пискарев и по обороне Андрей Картаполов.
Специальной статьей 207.3 Уголовного кодекса (УК) депутаты хотят установить ответственность за распространение заведомо ложной информации о деятельности ВС во время «исполнения обязанности по защите мира и безопасности российских граждан и государства», отметил он.
Новая статья УК, как предполагается, будет состоять из трех частей. За создание или распространение фейков по 1 части этой статьи можно будет получить до трех лет лишения свободы, сказал Пискарев. Более суровое наказание будет предусмотрено ч. 2 и 3. От 5 до 10 лет лишения свободы будет грозить в соответствии с ч. 2: такой срок можно будет получить при распространении или даже создании такой информации с использованием служебного положения, организованной группой, с использованием интернета «и иных возможностей для широкого распространения информации».
Больший срок, до 15 лет лишения свободы, со слов Пискарева, будет грозить в соответствии с ч. 3 проектируемой статьи 207.3 УК. В частности, если придумавшее «фейковую информацию» лицо заранее знает, что информация повлечет «общественно-опасные последствия».