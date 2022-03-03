Вице–спикер Госдумы Кара–оол выступил за ужесточение наказания за фейки

Новая статья УК, как предполагается, будет состоять из трех частей. За создание или распространение фейков по 1 части этой статьи можно будет получить до трех лет лишения свободы, сказал Пискарев. Более суровое наказание будет предусмотрено ч. 2 и 3. От 5 до 10 лет лишения свободы будет грозить в соответствии с ч. 2: такой срок можно будет получить при распространении или даже создании такой информации с использованием служебного положения, организованной группой, с использованием интернета «и иных возможностей для широкого распространения информации».