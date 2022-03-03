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Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза

Ведомости

Президент России Владимир Путин 3 марта проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Сегодня запланировано совещание с постоянными членами Совбеза, мы не исключаем вступительных слов президента в начале этого мероприятия. Будем это показывать по телевизору», — заявил Песков. По его словам, президент может прокомментировать потери среди российских военнослужащих в ходе операции на Украине. Согласно данным, которые представило Минобороны, в ходе операции погибли 498 российских военнослужащих, 1597 получили ранения.

«Мы все, естественно, соболезнуем родным и близким, тем, кто потерял своих мужей, своих детей, — это большая трагедия для всех нас. Одновременно мы все вместе восхищаемся героизмом наших военных, безусловно, их подвиг войдет в историю, подвиг в борьбе с нацистами, можно сказать, при выполнении этой важной и ответственной задачи», — добавил Песков.

Представитель Минобороны Игорь Конашенков, в свою очередь, подчеркнул, что военнослужащие срочной службы и курсанты учебных заведений ведомства в военной операции не участвуют. Сообщения о «неисчислимых» потерях российской группировки в ведомстве назвали дезинформацией.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Президент заверил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. 1 марта президент Украины Владимир Зеленский сказал, что все крупные города республики заблокированы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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