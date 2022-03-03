Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза

«Мы все, естественно, соболезнуем родным и близким, тем, кто потерял своих мужей, своих детей, — это большая трагедия для всех нас. Одновременно мы все вместе восхищаемся героизмом наших военных, безусловно, их подвиг войдет в историю, подвиг в борьбе с нацистами, можно сказать, при выполнении этой важной и ответственной задачи», — добавил Песков.