Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза
Президент России Владимир Путин 3 марта проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Сегодня запланировано совещание с постоянными членами Совбеза, мы не исключаем вступительных слов президента в начале этого мероприятия. Будем это показывать по телевизору», — заявил Песков. По его словам, президент может прокомментировать потери среди российских военнослужащих в ходе операции на Украине. Согласно данным, которые представило Минобороны, в ходе операции погибли 498 российских военнослужащих, 1597 получили ранения.
«Мы все, естественно, соболезнуем родным и близким, тем, кто потерял своих мужей, своих детей, — это большая трагедия для всех нас. Одновременно мы все вместе восхищаемся героизмом наших военных, безусловно, их подвиг войдет в историю, подвиг в борьбе с нацистами, можно сказать, при выполнении этой важной и ответственной задачи», — добавил Песков.
Представитель Минобороны Игорь Конашенков, в свою очередь, подчеркнул, что военнослужащие срочной службы и курсанты учебных заведений ведомства в военной операции не участвуют. Сообщения о «неисчислимых» потерях российской группировки в ведомстве назвали дезинформацией.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Президент заверил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. 1 марта президент Украины Владимир Зеленский сказал, что все крупные города республики заблокированы.