Песков назвал «утками» данные о возможном введении военного положения в России
Информация о том, что в некоторых регионах России могут ввести военное положение и мужчинам призывного возраста после 8 марта запретят выезжать за рубеж, является «уткой», заявил журналистам на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Нет, это "утки". Это все, что в соцсетях, — чистые "утки". Потом граждане пересылают их друг другу и т. д. Нужно очень аккуратно относиться ко всей информации и не становится жертвами просто обычных слухов и обычных обманов», — сказал он.
Ранее сегодня пресс-служба уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой сообщила, что коллеги из регионов стали получать сообщения якобы от имени омбудсмена о введении военного положения по всей России. Данная информация является ложной, заявили в офисе чиновницы. Москалькова призвала не поддаваться на подобные провокации.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Президент заверил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. 1 марта президент Украины Владимир Зеленский сказал, что все крупные города республики заблокированы.
Этому предшествовало признание Путиным 21 февраля независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). 22 февраля президент подписал федеральные законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с этими территориями, подразумевающие в том числе военную помощь.