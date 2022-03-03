Лавров выразил уверенность в разрешении кризиса на Украине
Решение кризиса на Украине будет найдено, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он отметил, что условия России для решения конфликта хорошо известны.
«Конечно, решение будет найдено [относительно ситуации на Украине], я не сомневаюсь. Условия, которые являются минимальными для нас, хорошо известны. Они обсуждаются в том числе и на переговорах с украинской стороной, как это было в Гомеле и как должно состояться сегодня», — заявил Лавров (цитата по ТАСС).
По его словам, второй раунд российско-украинских переговоров состоится 3 марта. Лавров добавил, что украинская сторона обещала приехать на переговоры со сформированной позицией. Министр отметил, что Россия готова к переговорам и представила Киеву свою позицию по этому вопросу.
Первый этап российско-украинских переговоров прошел 28 февраля в белорусском Гомеле. В ходе встречи стороны обсудили условия прекращения огня в ходе спецоперации России в Донбассе и договорились встретиться снова. Как заявил на пресс-конференции советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк, «стороны определили ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения».
После переговоров стороны отправились в свои столицы для принятия решений. Глава российской делегации и помощник президента Владимир Мединский тогда заявил, что следующая встреча состоится в ближайшие дни. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, подчеркивал, что Киев не получил от переговоров желаемого результата.
24 февраля Россия объявила о начале специальной военной операции в Донбассе. Целью операции президент Владимир Путин назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. США, Канада, ЕС, Великобритания, Япония и другие страны объявили о введении санкций в отношении России.