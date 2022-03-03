Лавров выразил уверенность в разрешении кризиса на Украине

«Конечно, решение будет найдено [относительно ситуации на Украине], я не сомневаюсь. Условия, которые являются минимальными для нас, хорошо известны. Они обсуждаются в том числе и на переговорах с украинской стороной, как это было в Гомеле и как должно состояться сегодня», — заявил Лавров (цитата по ТАСС).