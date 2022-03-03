Минобороны сообщило о гуманитарной катастрофе в Мариуполе
Гуманитарная катастрофа образовалась в украинском Мариуполе и назревает в Киеве, Харькове и других городах страны, заявил начальник Национального центра обороны России генерал-полковник Михаил Мизинцев на экстренном заседании межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию.
«Причинами экстренного заседания являются уже назревшая гуманитарная катастрофа в Мариуполе, в городе с полумиллионным населением, и назревающая гуманитарная катастрофа в Киеве с населением около 3 млн человек, Харькове с населением до 1,5 млн человек, в Сумах с населением до 300 тысяч жителей, а также в ряде других населенных пунктов», — заявил Мизинцев (цитата по ТАСС). Практически на всей территории Украины складывается «катастрофическое положение дел», подчеркнул он.
24 февраля Россия объявила о начале специальной военной операции в Донбассе. Целью операции президент Владимир Путин назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. США, Канада, ЕС, Великобритания, Япония и другие страны объявили о введении санкций в отношении России.