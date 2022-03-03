Минобороны сообщило о гуманитарной катастрофе в Мариуполе

«Причинами экстренного заседания являются уже назревшая гуманитарная катастрофа в Мариуполе, в городе с полумиллионным населением, и назревающая гуманитарная катастрофа в Киеве с населением около 3 млн человек, Харькове с населением до 1,5 млн человек, в Сумах с населением до 300 тысяч жителей, а также в ряде других населенных пунктов», — заявил Мизинцев (цитата по ТАСС). Практически на всей территории Украины складывается «катастрофическое положение дел», подчеркнул он.