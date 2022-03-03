Макрон поговорил по телефону с Путиным и Зеленским
Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, переговоры длились 1,5 ч, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец, передают «РИА Новости».
Агентство AFP сообщило, что после звонка Путину Макрон поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что 3 марта состоится второй раунд переговоров России и Украины. Он выразил уверенность, что решение конфликта будет найдено. Первая встреча прошла 28 февраля в белорусском Гомеле. Стороны вели переговоры 5 ч, после чего отправились в свои столицы проанализировать услышанное. Москва и Киев договорились продолжать диалог.
24 февраля Россия объявила о начале специальной военной операции в Донбассе. Целью операции президент Владимир Путин назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. США, Канада, ЕС, Великобритания, Япония и другие страны объявили о введении санкций в отношении России.