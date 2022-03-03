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Макрон поговорил по телефону с Путиным и Зеленским

Ведомости

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, переговоры длились 1,5 ч, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец, передают «РИА Новости».

Агентство AFP сообщило, что после звонка Путину Макрон поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что 3 марта состоится второй раунд переговоров России и Украины. Он выразил уверенность, что решение конфликта будет найдено. Первая встреча прошла 28 февраля в белорусском Гомеле. Стороны вели переговоры 5 ч, после чего отправились в свои столицы проанализировать услышанное. Москва и Киев договорились продолжать диалог.

24 февраля Россия объявила о начале специальной военной операции в Донбассе. Целью операции президент Владимир Путин назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. США, Канада, ЕС, Великобритания, Япония и другие страны объявили о введении санкций в отношении России.

Ранее по теме: Лавров выразил уверенность в разрешении кризиса на Украине

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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