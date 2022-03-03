Грузия подала заявку на вступление в ЕС

Ранее, в 2014 г., премьер-министр подписал соглашение об ассоциации между Грузией и ЕС. Документ вступил в силу в июле 2016 г. Он направлен на политическую ассоциацию сторон и экономическую интеграцию между ними. Кроме того, между Грузией и ЕС действует соглашение о свободной торговле.