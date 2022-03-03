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Политика

Грузия подала заявку на вступление в ЕС

Ведомости

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили подписал заявление на вступление страны в Европейский союз (ЕС), сообщается на сайте грузинского правительства.

«Сегодня исторический день для Грузии: я подписываю заявление о вступлении в ЕС от имени страны. Заявка на вступление в ЕС является еще одним важным этапом на пути европейской интеграции Грузии — вехой, которая открывает новую страницу в нашей истории и продолжает усилия наших предков, направленные на объединение в общую европейскую семью», — говорится в заявлении Гарибашвили.

Ранее, в 2014 г., премьер-министр подписал соглашение об ассоциации между Грузией и ЕС. Документ вступил в силу в июле 2016 г. Он направлен на политическую ассоциацию сторон и экономическую интеграцию между ними. Кроме того, между Грузией и ЕС действует соглашение о свободной торговле.

В конце марта 2017 г. в Грузии заработал безвизовый режим с ЕС, распространяющийся на всю Шенгенскую зону. На сайте ЕС указано, что он ежегодно предоставляет Грузии техническое и финансовое содействие на сумму свыше 100 млн евро.

Для вступления в ЕС страна обязана соответствовать так называемым «Копенгагенским критериям», утвержденным с 1993 г. Среди них — стабильность институтов, гарантирующих демократию в государстве, верховенство закона, соблюдение прав человека, уважение и защита меньшинств, функционирующая рыночная экономика, а также гарантированное соблюдение всех принятых в ЕС договоров и деклараций.

О намерении подать заявку на вступление в ЕС Гарибашвили сообщил накануне. Изначально Грузия планировала сделать это в 2024 г., но ввиду «общего политического контекста и новой реальности» правительство страны решило сделать это досрочно.

Ранее по теме: Грузия 3 марта подаст заявку на вступление в Евросоюз

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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