Грузия 3 марта подаст заявку на вступление в Евросоюз
Грузия 3 марта подаст заявку на вступление в Евросоюз. Об этом сообщил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе в ходе брифинга, передает «РИА Новости».
«Правительство Грузии во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили уже готовит заявку на получение статуса кандидата в члены ЕС, которая завтра будет официально представлена в структуры ЕС от имени правительства Грузии», — сказал Кобахидзе.
Страна изначально планировала подать заявку на членство в Евросоюзе в 2024 г., однако, «учитывая общий политический контекст и новую реальность, после консультаций» правительство решило подать заявку досрочно, добавил Кобахидзе.
Украина, Молдавия и Грузия в мае 2021 г. подписали меморандум о создании «Ассоциированного трио», в котором отмечается, что все страны-участники стремятся стать членами Европейского союза.
28 февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подала заявку на членство в Евросоюзе в рамках ускоренной процедуры. 1 марта председатель Европейского парламента Роберта Метсола сообщила, что ЕС принял заявку Украины.