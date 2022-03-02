Грузия 3 марта подаст заявку на вступление в Евросоюз

«Правительство Грузии во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили уже готовит заявку на получение статуса кандидата в члены ЕС, которая завтра будет официально представлена в структуры ЕС от имени правительства Грузии», — сказал Кобахидзе.