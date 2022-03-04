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Зеленский обсудил ситуацию на Запорожской АЭС с Байденом и Шольцем

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Президент Украины Владимир Зеленский обсудил ситуацию на Запорожской АЭС с главой Евросовета Шарлем Мишелем, канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом Польши Анджеем Дудой, президентом США Джо Байденом, главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Об этом он сообщил в видеообращении. Ранее сообщалось, что на АЭС начался пожар.

«Мы связались с нашими партнерами. Я говорил с Шарлем Мишелем, Шольцем, говорил с Дудой, говорил с президентом Байденом. Мы связались с главой МАГАТЭ Гросси, а также с премьер-министром Джонсоном», – рассказал Зеленский.

Джонсон в разговоре с Зеленским заявил, что будет добиваться проведения экстренного заседания Совбеза ООН в ближайшие часы и что Великобритания поднимет вопрос о Запорожской АЭС с Россией и близкими партнерами.

Ранее 4 марта пресс-секретарь Запорожской АЭС Андрей Туз сообщил, что в результате обстрела на Запорожской АЭС начался пожар. Затем ГСЧС Украины сообщило, что пожар начался в учебно-тренировочном комплексе за территорией АЭС, он локализован на площади 2000 кв. м. По предварительным данным, никто не пострадал.

28 февраля Минобороны сообщило, что российские военные взяли под контроль города Бердянск и Энергодар и территорию вокруг Запорожской АЭС. Ее персонал продолжил обслуживание станции, радиоактивный фон оставался в норме.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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