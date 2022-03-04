Зеленский обсудил ситуацию на Запорожской АЭС с Байденом и Шольцем

«Мы связались с нашими партнерами. Я говорил с Шарлем Мишелем, Шольцем, говорил с Дудой, говорил с президентом Байденом. Мы связались с главой МАГАТЭ Гросси, а также с премьер-министром Джонсоном», – рассказал Зеленский.