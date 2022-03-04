Зеленский обсудил ситуацию на Запорожской АЭС с Байденом и Шольцем
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил ситуацию на Запорожской АЭС с главой Евросовета Шарлем Мишелем, канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом Польши Анджеем Дудой, президентом США Джо Байденом, главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Об этом он сообщил в видеообращении. Ранее сообщалось, что на АЭС начался пожар.
«Мы связались с нашими партнерами. Я говорил с Шарлем Мишелем, Шольцем, говорил с Дудой, говорил с президентом Байденом. Мы связались с главой МАГАТЭ Гросси, а также с премьер-министром Джонсоном», – рассказал Зеленский.
Джонсон в разговоре с Зеленским заявил, что будет добиваться проведения экстренного заседания Совбеза ООН в ближайшие часы и что Великобритания поднимет вопрос о Запорожской АЭС с Россией и близкими партнерами.
Ранее 4 марта пресс-секретарь Запорожской АЭС Андрей Туз сообщил, что в результате обстрела на Запорожской АЭС начался пожар. Затем ГСЧС Украины сообщило, что пожар начался в учебно-тренировочном комплексе за территорией АЭС, он локализован на площади 2000 кв. м. По предварительным данным, никто не пострадал.
28 февраля Минобороны сообщило, что российские военные взяли под контроль города Бердянск и Энергодар и территорию вокруг Запорожской АЭС. Ее персонал продолжил обслуживание станции, радиоактивный фон оставался в норме.