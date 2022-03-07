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Венгрия разрешила размещение войск НАТО на западе страны

Ведомости

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подписал указ, разрешающий размещение войск НАТО в западной Венгрии, передает агентство Reuters. Документ опубликован в понедельник, 7 марта.

«Согласно указу, Венгрия разрешает размещение войск НАТО в западной Венгрии и поставки оружия через свою территорию в другие государства-члены НАТО», — сообщает Reuters.

В документе при этом говорится, что Венгрия не разрешает поставлять на Украину летальное оружие.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил 27 февраля, что главы МИД стран Евросоюза согласовали поставку Украине летального оружия стоимостью 450 млн евро. Еще 50 млн евро выделят на «нелетальное оружие», топливо и средства защиты, передавал ТАСС. Оружие будет доставляться на Украину через Польшу. 

Действия Запада в военной сфере могут привести к инцидентам с силами НАТО на Украине, говорил заместитель министра иностранных дел России Сергей Грушко.

24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Президент заверил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных