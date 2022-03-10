Боррель: ЕС достиг предела своих санкционных возможностей против России
Евросоюз достиг предела своих возможностей в том, что касается финансовых санкций против России, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель в интервью изданию Franceinfo.
«Что касается финансовых санкций, конечно, всегда можно идти дальше, но мы уже подошли к границам того, что мы можем сделать. Мы сделали все что могли», — подчеркнул Боррель. По его словам, введенные санкции лягут «тяжелым бременем на российскую экономику».
Боррель отметил, что Европе будет сложно рассматривать вопрос об ограничениях, касающихся поставок российских нефти и газа. «Для США это не слишком сложно, потому что они почти не потребляют российскую нефть», — подчеркнул он. Однако он пояснил, что уже введенные санкции, направленные прежде всего против экспорта высоких технологий в промышленном и других секторах, должны сказаться на экономике России.
4 марта Боррель сообщил, что ЕС может рассмотреть возможность отключения от SWIFT еще большего числа российских банков. «Мы пока не принимали решений по конкретным банкам, мы лишь направили техническим группам предложения», — подчеркнул он.
8 марта президент США Джо Байден объявил, что Вашингтон вводит запрет на весь импорт энергоносителей из России. По его словам, в Вашингтоне понимают, что европейские союзники не смогут присоединиться к этому решению и что запрет импорта российских нефти и газа ударит и по самим США.
Евросоюз и другие западные страны, включая Великобританию и США, начали вводить персональные и секторальные санкции против России в связи с признанием независимости ДНР и ЛНР, а также после начала спецоперации на Украине. Санкции в разной степени затронули экономическую, финансовую и торговую сферы, в том числе банки и экспорт технологий. Также США, ЕС, Швейцария и другие ввели запрет на операции с российскими правительственными учреждениями и Центральным банком.