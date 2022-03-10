Reuters узнал о планах ЕС отказаться от закупок нефти и газа из России
ЕС планирует постепенно отказаться от закупок нефти, газа и угля в России, сообщило агентство Reuters со ссылкой на проект декларации к саммиту лидеров Евросоюза.
В документе говорится, что после начала специальной военной операции России на Украине для ЕС наступил поворотный момент, потому что Россия – крупнейший поставщик энергоресурсов в ЕС: страна поставляет 40% газа, более 25% нефти и почти 50% угля, который потребляет союз. В документе предлагается не устанавливать крайний срок отказа от российского топлива из-за разной зависимости стран от него. Больше всего от российских энергоресурсов зависят Германия, Италия, Австрия и Венгрия.
По мнению Еврокомиссии, в 2022 г. можно сократить потребление российского газа на 2/3, а полностью отказаться от него можно будет задолго до 2030 г. ЕС планирует увеличить импорт сжиженного природного газа, трубопроводов от нероссийских поставщиков, нарастить объем производства и импорта возобновляемого водорода и биометана.
Ранее президент США Джо Байден объявил, что Вашингтон вводит запрет на весь импорт энергоносителей из России. По его словам, в Вашингтоне понимают, что европейские союзники не смогут присоединиться к этому решению и что запрет импорта российских нефти и газа ударит и по самим США. Такой шаг Вашингтона Байден объяснил военной операцией России на Украине.
Помимо этого, 8 марта об отказе закупать у России нефть и газ заявили англо-голландская компания Shell и британская BP, сообщало агентство Bloomberg. В свою очередь 7 марта канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия сознательно решила продолжить отношения с Россией в сфере поставок энергоносителей, однако поиски альтернативы в связи с проведением спецоперации на Украине не остановятся.