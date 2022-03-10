Reuters узнал о планах ЕС отказаться от закупок нефти и газа из России

В документе говорится, что после начала специальной военной операции России на Украине для ЕС наступил поворотный момент, потому что Россия – крупнейший поставщик энергоресурсов в ЕС: страна поставляет 40% газа, более 25% нефти и почти 50% угля, который потребляет союз. В документе предлагается не устанавливать крайний срок отказа от российского топлива из-за разной зависимости стран от него. Больше всего от российских энергоресурсов зависят Германия, Италия, Австрия и Венгрия.