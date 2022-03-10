Президентом Венгрии впервые стала женщина

Новак была выдвинута на пост президента правящей в Венгрии партией «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз». Ее лидером является премьер-министр страны Виктор Орбан. На посту новый президент сменила Яноша Адера, который вступил в должность 10 мая 2012 г. и был на ней максимально возможное время.