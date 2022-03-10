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Президентом Венгрии впервые стала женщина

Ведомости

Парламент Венгрии впервые избрал на пост президента страны женщину, сообщает местный телеканал M1. Главой государства стала Каталин Новак. Информацию о назначении она подтвердила на своей странице в Instagram.

«Как президент я хочу быть человеком мира», — написала политик. В Венгрии президент избирается тайным голосованием в парламенте на пять лет и может занимать этот пост максимум два срока подряд.

С 2018 г. Новак занимала пост министра по делам семьи, молодежи и международных отношений. Ее кандидатуру как президента поддержали 137 из 199 депутатов венгерского национального собрания, следует из трансляции M1. Конкурентом Новак был экономист, представитель оппозиции Петер Рона.

Новак была выдвинута на пост президента правящей в Венгрии партией «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз». Ее лидером является премьер-министр страны Виктор Орбан. На посту новый президент сменила Яноша Адера, который вступил в должность 10 мая 2012 г. и был на ней максимально возможное время.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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