Президентом Венгрии впервые стала женщина
Парламент Венгрии впервые избрал на пост президента страны женщину, сообщает местный телеканал M1. Главой государства стала Каталин Новак. Информацию о назначении она подтвердила на своей странице в Instagram.
«Как президент я хочу быть человеком мира», — написала политик. В Венгрии президент избирается тайным голосованием в парламенте на пять лет и может занимать этот пост максимум два срока подряд.
С 2018 г. Новак занимала пост министра по делам семьи, молодежи и международных отношений. Ее кандидатуру как президента поддержали 137 из 199 депутатов венгерского национального собрания, следует из трансляции M1. Конкурентом Новак был экономист, представитель оппозиции Петер Рона.
Новак была выдвинута на пост президента правящей в Венгрии партией «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз». Ее лидером является премьер-министр страны Виктор Орбан. На посту новый президент сменила Яноша Адера, который вступил в должность 10 мая 2012 г. и был на ней максимально возможное время.