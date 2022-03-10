Посол Украины назвал «ужасным» телефонный разговор Зеленского с Шольцем
Состоявшийся 7 марта телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского с канцлером Германии Олафом Шольцем, в ходе которого обсуждались в том числе перспективы вступления Украины в Евросоюз (ЕС), был ужасным, заявил агентству DPA посол Украины в Германии Андрей Мельник.
«Разговор был ужасным. Опять та же блокада. Без дальновидности», — сказал он (цитата по ТАСС). «Речь идет не о том, чтобы получить членство завтра. Нам не нужен бесплатный билет. Однако мы хотим, чтобы это произошло в ускоренном порядке, в течение нескольких лет», — пояснил дипломат.
Украина надеется, что Германия изменит свою позицию по данному вопросу, добавил Мельник. Он призвал Берлин поддержать перспективы вступления республики в состав ЕС.
1 марта Европарламент получил заявку Украины на вступление в ЕС. Перед этим президент страны Владимир Зеленский призвал Брюссель рассмотреть данный вопрос в ускоренном режиме. Инициативу поддержали ряд стран – участниц ЕС, в том числе Болгария, Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Словакия и Словения.
Сегодня Reuters сообщил, что государства ЕС расходятся во мнениях по данному вопросу. Одни предлагают предоставить Украине статус кандидата, а другие против этого. «Лидеры вряд ли предложат Украине статус кандидата. Более вероятно, что будет расширяться сотрудничество в рамках соглашения об ассоциации», — рассказал один из источников агентства.
Украина и Евросоюз в 2014 г. подписали соглашение об ассоциации, которое регулирует постепенное экономическое и политическое сближение Киева и Брюсселя. Оно предусматривает создание зоны свободной торговли, сотрудничество в сферах обороны, предотвращения конфликтов, налогообложения, госфинансов, борьбы с терроризмом, миграции и пограничного контроля.
Некоторые положения соглашения начали временно действовать еще с ноября 2014 г., зона свободной торговли заработала с января 2016 г., а в полном объеме документ начал действовать с сентября 2017 г. В июне 2017 г. ЕС ввел безвизовый режим для Украины, срок пребывания граждан страны на территории ЕС ограничен 90 днями в течение полугода.