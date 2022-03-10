Посол Украины назвал «ужасным» телефонный разговор Зеленского с Шольцем

«Разговор был ужасным. Опять та же блокада. Без дальновидности», — сказал он (цитата по ТАСС). «Речь идет не о том, чтобы получить членство завтра. Нам не нужен бесплатный билет. Однако мы хотим, чтобы это произошло в ускоренном порядке, в течение нескольких лет», — пояснил дипломат.