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Посол Украины назвал «ужасным» телефонный разговор Зеленского с Шольцем

Ведомости

Состоявшийся 7 марта телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского с канцлером Германии Олафом Шольцем, в ходе которого обсуждались в том числе перспективы вступления Украины в Евросоюз (ЕС), был ужасным, заявил агентству DPA посол Украины в Германии Андрей Мельник.

«Разговор был ужасным. Опять та же блокада. Без дальновидности», — сказал он (цитата по ТАСС). «Речь идет не о том, чтобы получить членство завтра. Нам не нужен бесплатный билет. Однако мы хотим, чтобы это произошло в ускоренном порядке, в течение нескольких лет», — пояснил дипломат.

Украина надеется, что Германия изменит свою позицию по данному вопросу, добавил Мельник. Он призвал Берлин поддержать перспективы вступления республики в состав ЕС.

1 марта Европарламент получил заявку Украины на вступление в ЕС. Перед этим президент страны Владимир Зеленский призвал Брюссель рассмотреть данный вопрос в ускоренном режиме. Инициативу поддержали ряд стран – участниц ЕС, в том числе Болгария, Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Словакия и Словения.

Сегодня Reuters сообщил, что государства ЕС расходятся во мнениях по данному вопросу. Одни предлагают предоставить Украине статус кандидата, а другие против этого. «Лидеры вряд ли предложат Украине статус кандидата. Более вероятно, что будет расширяться сотрудничество в рамках соглашения об ассоциации», — рассказал один из источников агентства.

Украина и Евросоюз в 2014 г. подписали соглашение об ассоциации, которое регулирует постепенное экономическое и политическое сближение Киева и Брюсселя. Оно предусматривает создание зоны свободной торговли, сотрудничество в сферах обороны, предотвращения конфликтов, налогообложения, госфинансов, борьбы с терроризмом, миграции и пограничного контроля.

Некоторые положения соглашения начали временно действовать еще с ноября 2014 г., зона свободной торговли заработала с января 2016 г., а в полном объеме документ начал действовать с сентября 2017 г. В июне 2017 г. ЕС ввел безвизовый режим для Украины, срок пребывания граждан страны на территории ЕС ограничен 90 днями в течение полугода.

Ранее по теме: Европарламент подтвердил получение заявки Украины на вступление в Евросоюз

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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