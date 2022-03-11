Госдума приняла законопроект об электронных выборах в России

Также документ запретит россиянам участвовать в выборах в течение пяти лет после погашения судимости за экстремизм и педофилию. Не смогут баллотироваться в президенты люди, причастные к деятельности экстремистской или террористической организации, если в ее отношении есть решение суда. Руководители таких организаций не смогут участвовать в выборах пять лет после решения суда, рядовые члены – три года.