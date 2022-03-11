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Госдума приняла законопроект об электронных выборах в России

Ведомости

Депутаты Госдумы одобрили в третьем чтении законопроект о дистанционном электронном голосовании, сообщила пресс-служба Думы. Онлайн-выборы можно будет проводить в целом в России и в регионах.

Для электронного голосования будут использовать государственную автоматизированную систему «Выборы» и другие сертифицированные ГИС, в том числе региональные. Россияне смогут голосовать на сайте в интернете или через мобильное приложение.

Также документ запретит россиянам участвовать в выборах в течение пяти лет после погашения судимости за экстремизм и педофилию. Не смогут баллотироваться в президенты люди, причастные к деятельности экстремистской или террористической организации, если в ее отношении есть решение суда. Руководители таких организаций не смогут участвовать в выборах пять лет после решения суда, рядовые члены – три года.

В законопроекте также предлагается вести единый реестр физлиц-иноагентов. Если высказывания иностранных агентов есть в агитационных материалах в рамках выборов, они должны сопровождаться плашкой с соответствующей маркировкой.

С 17 по 19 сентября 2021 г. в России прошли выборы депутатов Госдумы. Также в это время прошли выборы глав нескольких регионов. Дистанционное голосование было доступно жителям Москвы, Севастополя, а также гражданам из Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской, Ярославской областей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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