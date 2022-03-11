Госдума приняла законопроект об электронных выборах в России
Депутаты Госдумы одобрили в третьем чтении законопроект о дистанционном электронном голосовании, сообщила пресс-служба Думы. Онлайн-выборы можно будет проводить в целом в России и в регионах.
Для электронного голосования будут использовать государственную автоматизированную систему «Выборы» и другие сертифицированные ГИС, в том числе региональные. Россияне смогут голосовать на сайте в интернете или через мобильное приложение.
Также документ запретит россиянам участвовать в выборах в течение пяти лет после погашения судимости за экстремизм и педофилию. Не смогут баллотироваться в президенты люди, причастные к деятельности экстремистской или террористической организации, если в ее отношении есть решение суда. Руководители таких организаций не смогут участвовать в выборах пять лет после решения суда, рядовые члены – три года.
В законопроекте также предлагается вести единый реестр физлиц-иноагентов. Если высказывания иностранных агентов есть в агитационных материалах в рамках выборов, они должны сопровождаться плашкой с соответствующей маркировкой.
С 17 по 19 сентября 2021 г. в России прошли выборы депутатов Госдумы. Также в это время прошли выборы глав нескольких регионов. Дистанционное голосование было доступно жителям Москвы, Севастополя, а также гражданам из Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской, Ярославской областей.