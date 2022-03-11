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Путин согласился привлечь добровольцев к спецоперации на Украине

Ведомости

Президент России Владимир Путин согласился с предложением министра обороны Сергея Шойгу привлекать добровольцев для участия в спецоперации на Украине. Расшифровка встречи опубликована на сайте Кремля.

«К нам поступает огромное количество заявок от разного рода добровольцев из разных стран <...> Самое большое количество — из стран Ближнего Востока: уже более 16 000 заявок»,— сказал Шойгу. Но также сообщил, что у российских военных скопилось украинское оружие: танки, бронемашины, все виды стрелкового оружия, комплексы Javelin и Stinger. Министр обороны предложил передать его ДНР и ЛНР, чтобы они могли «эффективно осуществлять оборону».

Путин предложения министра поддержал. «Если вы видите, что есть люди, которые хотят на добровольной основе, тем более не за деньги, приехать и оказать помощь людям, проживающим на Донбассе, — ну, что же, надо пойти им навстречу и помочь им перебраться в зону боевых действий», — ответил на это Путин.

21 февраля Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, затем Госдума и Совфед приняли договоры о дружбе и взаимопомощи России с республиками. 24 февраля президент объявил о начале спецоперации России на Украине для защиты жителей Донбасса. Президент заверил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны.

По словам президента, в операции на Украине участвуют только профессионалы. Солдаты-срочники не участвуют и не будут в ней участвовать, дополнительно призывать резервистов из запаса не станут.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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