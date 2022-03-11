Путин согласился привлечь добровольцев к спецоперации на Украине

Путин предложения министра поддержал. «Если вы видите, что есть люди, которые хотят на добровольной основе, тем более не за деньги, приехать и оказать помощь людям, проживающим на Донбассе, — ну, что же, надо пойти им навстречу и помочь им перебраться в зону боевых действий», — ответил на это Путин.