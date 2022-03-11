Путин согласился привлечь добровольцев к спецоперации на Украине
Президент России Владимир Путин согласился с предложением министра обороны Сергея Шойгу привлекать добровольцев для участия в спецоперации на Украине. Расшифровка встречи опубликована на сайте Кремля.
«К нам поступает огромное количество заявок от разного рода добровольцев из разных стран <...> Самое большое количество — из стран Ближнего Востока: уже более 16 000 заявок»,— сказал Шойгу. Но также сообщил, что у российских военных скопилось украинское оружие: танки, бронемашины, все виды стрелкового оружия, комплексы Javelin и Stinger. Министр обороны предложил передать его ДНР и ЛНР, чтобы они могли «эффективно осуществлять оборону».
Путин предложения министра поддержал. «Если вы видите, что есть люди, которые хотят на добровольной основе, тем более не за деньги, приехать и оказать помощь людям, проживающим на Донбассе, — ну, что же, надо пойти им навстречу и помочь им перебраться в зону боевых действий», — ответил на это Путин.
21 февраля Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, затем Госдума и Совфед приняли договоры о дружбе и взаимопомощи России с республиками. 24 февраля президент объявил о начале спецоперации России на Украине для защиты жителей Донбасса. Президент заверил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны.
По словам президента, в операции на Украине участвуют только профессионалы. Солдаты-срочники не участвуют и не будут в ней участвовать, дополнительно призывать резервистов из запаса не станут.