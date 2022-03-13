Столтенберг заявил о возможных планах РФ использовать химоружие на Украине
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия, возможно, планирует использовать химическое оружие на Украине. Обвинения США в том, что они контролируют на украинской территории химические и биологические лаборатории, он назвал абсурдными.
«Теперь, когда были сделаны эти ложные утверждения, мы должны сохранять бдительность, потому что вполне возможно, что Россия сама могла бы планировать операции с химическим оружием», — сказал генсек НАТО в интервью Welt.
Столтенберг призвал Москву вывести с Украины «все силы и заняться дипломатией». Он исключил вмешательство НАТО в этот конфликт и предупредил о рисках введения бесполетной зоны над Украиной, так как это чревато «прямой конфронтацией и неконтролируемой эскалацией».
Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в ходе продолжающейся российской военной операции на Украине были обнаружены факты зачистки следов реализуемой в стране военно-биологической программы, финансируемой минобороны США. Он рассказал, что российские военные получили от сотрудников украинских биолабораторий документацию об экстренном уничтожении 24 февраля, в первый день военной операции, особо опасных патогенов возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов ранее сообщал, что на Украине якобы действовали 30 биологических лабораторий.
МИД Украины в ответ заявил, что страна не занимается разработкой биологического оружия, и опроверг информацию об уничтожении особо опасных патогенов. В ведомстве также подчеркнули, что на территории Украины нет американских лабораторий.
Госдеп США также отрицает, что американская сторона контролирует химические или биологические лаборатории на Украине. При этом замгоссекретаря США Виктория Нуланд во время выступления в американском сенате, которое проходило 8 марта, подтвердила, что на Украине проводятся связанные с США биологические исследования, она также выразила опасения по поводу того, что объекты, где проходят эти работы, могут оказаться под контролем российских войск, писал «Интерфакс».