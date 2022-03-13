В Казахстане по подозрению в хищениях задержан племянник Назарбаева
В Казахстане расследуется дело по факту хищений средств АО «Казахтелеком», сотрудники Антикоррупционной службы задержали по подозрению в совершении преступлений Кайрата Сатыбалдыулы, сообщила пресс-служба ведомства. Сатыбалдыулы является племянником первого президента республики Нурсултана Назарбаева, передает ТАСС.
«Антикоррупционной службой расследуется уголовное дело по фактам злоупотреблений должностными полномочиями и хищений средств АО "Казахтелеком" в особо крупном размере. По подозрению в совершении указанных преступлений задержан и водворен в изолятор временного содержания Кайрат Сатыбалдыулы», — говорится в сообщении ведомства.
Антикоррупционная служба также проверяет причастность Сатыбалдыулы к другим преступлениям, подрывающим безопасность государства, рассказали в ведомстве.
Издание Sputnik также утверждает, что Сатыбалдыулы приходится Назарбаеву племянником.
Назарбаев занимал пост президента Казахстана почти 30 лет и сложил полномочия в 2019 г. В ноябре 2021 г. он также покинул пост председателя правящей партии «Нур Отан». На фоне массовых беспорядков в Казахстане в январе 2022 г. Назарбаев передал пост главы Совбеза президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.
В феврале нижняя палата парламента республики одобрила поправку сената, которой предлагается отменить согласование инициатив во внутренней и внешней политике с первым президентом страны.