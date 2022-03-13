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В Казахстане по подозрению в хищениях задержан племянник Назарбаева

Ведомости

В Казахстане расследуется дело по факту хищений средств АО «Казахтелеком», сотрудники Антикоррупционной службы задержали по подозрению в совершении преступлений Кайрата Сатыбалдыулы, сообщила пресс-служба ведомства. Сатыбалдыулы является племянником первого президента республики Нурсултана Назарбаева, передает ТАСС.

«Антикоррупционной службой расследуется уголовное дело по фактам злоупотреблений должностными полномочиями и хищений средств АО "Казахтелеком" в особо крупном размере. По подозрению в совершении указанных преступлений задержан и водворен в изолятор временного содержания Кайрат Сатыбалдыулы», — говорится в сообщении ведомства.

Антикоррупционная служба также проверяет причастность Сатыбалдыулы к другим преступлениям, подрывающим безопасность государства, рассказали в ведомстве.

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Издание Sputnik также утверждает, что Сатыбалдыулы приходится Назарбаеву племянником.

Назарбаев занимал пост президента Казахстана почти 30 лет и сложил полномочия в 2019 г. В ноябре 2021 г. он также покинул пост председателя правящей партии «Нур Отан». На фоне массовых беспорядков в Казахстане в январе 2022 г. Назарбаев передал пост главы Совбеза президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.

В феврале нижняя палата парламента республики одобрила поправку сената, которой предлагается отменить согласование инициатив во внутренней и внешней политике с первым президентом страны.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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