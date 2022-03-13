В Казахстане по подозрению в хищениях задержан племянник Назарбаева

Назарбаев занимал пост президента Казахстана почти 30 лет и сложил полномочия в 2019 г. В ноябре 2021 г. он также покинул пост председателя правящей партии «Нур Отан». На фоне массовых беспорядков в Казахстане в январе 2022 г. Назарбаев передал пост главы Совбеза президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.