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Зеленский назвал цель переговоров с Россией

Ведомости

Цель Киева в переговорах с Москвой – получить гарантии безопасности, заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале. Задачей украинской делегации он назвал свою встречу с президентом России Владимиром Путиным.

По его словам, делегации России и Украины каждый день проводят переговоры онлайн. Задача украинской делегации – организовать встречу президентов двух стран. Зеленский назвал это «сложной историей», но нужной. «И наша цель, чтобы в этой борьбе, чтобы в ходе этой сложной переговорной работы Украина получила необходимый результат, необходимый для нас, для мира, для безопасности, чтобы мы имели нормальные и действенные гарантии», — заявил Зеленский.

24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Целью Москвы президент России Владимир Путин назвал в том числе демилитаризацию и денацификацию республики. 2 марта представитель Минобороны Игорь Конашенков сказал, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В ведомстве полагают, что в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.

После этого состоялись три раунда переговоров между российской и украинской делегациями. В ходе них стороны договорились в том числе об открытии гуманитарных коридоров для выхода граждан Украины. Затем в Анталье прошла личная встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Посредником выступил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Зеленского концептуально возможна, однако нужно понимать, о чем говорить и какие результаты будут достигнуты.

Ранее по теме: Песков назвал концептуально возможной встречу Путина с Зеленским

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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