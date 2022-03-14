Зеленский назвал цель переговоров с Россией

По его словам, делегации России и Украины каждый день проводят переговоры онлайн. Задача украинской делегации – организовать встречу президентов двух стран. Зеленский назвал это «сложной историей», но нужной. «И наша цель, чтобы в этой борьбе, чтобы в ходе этой сложной переговорной работы Украина получила необходимый результат, необходимый для нас, для мира, для безопасности, чтобы мы имели нормальные и действенные гарантии», — заявил Зеленский.