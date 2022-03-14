Зеленский назвал цель переговоров с Россией
Цель Киева в переговорах с Москвой – получить гарантии безопасности, заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале. Задачей украинской делегации он назвал свою встречу с президентом России Владимиром Путиным.
По его словам, делегации России и Украины каждый день проводят переговоры онлайн. Задача украинской делегации – организовать встречу президентов двух стран. Зеленский назвал это «сложной историей», но нужной. «И наша цель, чтобы в этой борьбе, чтобы в ходе этой сложной переговорной работы Украина получила необходимый результат, необходимый для нас, для мира, для безопасности, чтобы мы имели нормальные и действенные гарантии», — заявил Зеленский.
24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Целью Москвы президент России Владимир Путин назвал в том числе демилитаризацию и денацификацию республики. 2 марта представитель Минобороны Игорь Конашенков сказал, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В ведомстве полагают, что в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.
После этого состоялись три раунда переговоров между российской и украинской делегациями. В ходе них стороны договорились в том числе об открытии гуманитарных коридоров для выхода граждан Украины. Затем в Анталье прошла личная встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Посредником выступил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Зеленского концептуально возможна, однако нужно понимать, о чем говорить и какие результаты будут достигнуты.