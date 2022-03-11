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Песков назвал концептуально возможной встречу Путина с Зеленским

Ведомости

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский в будущем могут встретиться, заявил журналистам на брифинге пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Никто не исключает возможности встречи Путина и Зеленского. Да, действительно, концептуально она возможна. Но сначала и делегация, и министры должны выполнить свою часть работы с тем, чтобы президенты не встречались ради процесса и ради разговора, а встречались ради результата», — пояснил он.

Россия сформулировала свою позицию относительно сложившейся ситуации и довела ее до украинских коллег, добавил Песков. Теперь в Москве ожидают «встречных формулировок» от Киева.

Ранее сегодня официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын сообщил изданию Cumhuriyet, что министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности Путина встретиться с Зеленским «без колебаний». В связи с этим турецкий политик предположил, что встреча глав государств может состояться в ближайшем будущем.

24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Целью Москвы президент Путин назвал в том числе демилитаризацию и денацификацию республики. 2 марта представитель Минобороны Игорь Конашенков сказал, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В ведомстве полагают, что в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.

После этого состоялись три раунда переговоров между российской и украинской делегациями. В ходе них стороны договорились в том числе об открытии гуманитарных коридоров для выхода граждан Украины. Вчера в Анталье прошла личная встреча Лаврова с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Посредником выступил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Ранее по теме: Добиться перемирия на Украине на первых переговорах министров иностранных дел не удалось

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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