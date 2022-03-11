Песков назвал концептуально возможной встречу Путина с Зеленским
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский в будущем могут встретиться, заявил журналистам на брифинге пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Никто не исключает возможности встречи Путина и Зеленского. Да, действительно, концептуально она возможна. Но сначала и делегация, и министры должны выполнить свою часть работы с тем, чтобы президенты не встречались ради процесса и ради разговора, а встречались ради результата», — пояснил он.
Россия сформулировала свою позицию относительно сложившейся ситуации и довела ее до украинских коллег, добавил Песков. Теперь в Москве ожидают «встречных формулировок» от Киева.
Ранее сегодня официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын сообщил изданию Cumhuriyet, что министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности Путина встретиться с Зеленским «без колебаний». В связи с этим турецкий политик предположил, что встреча глав государств может состояться в ближайшем будущем.
24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Целью Москвы президент Путин назвал в том числе демилитаризацию и денацификацию республики. 2 марта представитель Минобороны Игорь Конашенков сказал, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В ведомстве полагают, что в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.
После этого состоялись три раунда переговоров между российской и украинской делегациями. В ходе них стороны договорились в том числе об открытии гуманитарных коридоров для выхода граждан Украины. Вчера в Анталье прошла личная встреча Лаврова с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Посредником выступил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.